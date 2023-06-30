Общество

В облсовпрофе поздравили работников потребкооперации с профессиональным праздником

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов поздравил работников потребительской кооперации с профессиональным праздником.

«В Международный день кооперации от имени всего профсоюзного движения региона искренне поздравляю вас с профессиональным праздником! Этот день является символом солидарности, сотрудничества и совместной работы во имя достижения общих целей. День кооперации напоминает нам о силе объединения и коллективного действия. В современном мире, где сложно преодолеть все вызовы, перед нами стоит задача работать вместе, чтобы преодолеть любые преграды», - считает председатель облсовпрофа.

Он выразил благодарность работникам потребкооперации за активное участие в общественной жизни и вклад в развитие кооперативного движения.

«Ваше стремление к справедливости, равенству и лучшей жизни для всех работников заслуживает восхищения и поддержки, - заявил Игорь Иванов. - День кооперации - это также прекрасный повод отметить достижения профсоюзной команды. Наше взаимодействие и солидарность помогли нам достичь значительных успехов в сфере защиты трудовых прав и улучшения условий труда. Пусть этот день станет новым витком нашего сотрудничества, вдохновляющим на новые свершения и достижение великих высот. Вместе мы сможем добиться еще большего и создать благоприятную среду для всех работников нашей области. С праздником, уважаемые друзья!»