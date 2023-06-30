Общество

Ошибки при работе с реестром недобросовестных подрядчиков разобрали в правительстве Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел семинар-совещание по работе с реестром недобросовестных подрядчиков. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале

«При умелом использовании этот механизм становится залогом того, что на рынке будут развиваться профессиональные и ответственные поставщики услуг. Соответственно, будет расти качество и скорость работ в рамках госпрограмм и нацпроектов», - написал губернатор.

По его словам, «пока у нас внесение в реестр не обеспечено на должном уровне». Из-за ряда ошибок меньше половины обращений о внесении в РНП удовлетворяются УФАС.

«Подробно разобрали все нюансы и сложности, которые необходимо учитывать при работе с реестром. Большую помощь в этом оказала руководитель регионального УФАС Ирина Белоконь и команда управления. Уверен, результаты не заставят себя долго ждать», - заключил Михаил Ведерников.