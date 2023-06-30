Общество

Псковский губернатор сообщил о помощи региона Геническому району Херсонской области

Псковская область помогает с ремонтом детского сада «Солнышко» в Геническом районе Херсонской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Ведерников.

По его словам, подготовительные работы на объекте начались 1 июня: сняли внутреннюю и внешнюю облицовку, на территории спилили и убрали всё, что мешает привести здание в порядок.

«7 июля строительная бригада приступит непосредственно к ремонтным работам, чтобы к 1 сентября ребята пошли в обновленный детский садик.Помогаем восстанавливать нормальную жизнь на Херсонской земле», - заключил губернатор Псковской области.