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Общество

Псковский губернатор сообщил о помощи региона Геническому району Херсонской области

01.07.2023 16:48|ПсковКомментариев: 0

Псковская область помогает с ремонтом детского сада «Солнышко» в Геническом районе Херсонской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Ведерников. 

По его словам, подготовительные работы на объекте начались 1 июня: сняли внутреннюю и внешнюю облицовку, на территории спилили и убрали всё, что мешает привести здание в порядок.

«7 июля строительная бригада приступит непосредственно к ремонтным работам, чтобы к 1 сентября ребята пошли в обновленный детский садик.Помогаем восстанавливать нормальную жизнь на Херсонской земле», - заключил губернатор Псковской области.

Источник: Псковская Лента Новостей
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