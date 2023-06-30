Общество

ЦУР Псковской области провел обучение по ведению госпабликов сферы здравоохранения

Сотрудники Центра управления регионом Псковской области провели образовательный семинар по работе в социальных сетях. В мероприятии приняли участие более 50 сотрудников учреждений здравоохранения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Специалисты ЦУР рассказали о правилах ведения соцсетей, создании качественного контента и об эффективном общении с подписчиками. Кроме того, эксперты поделились своим опытом и знаниями в области продвижения сообществ. Закончилось мероприятие обсуждением лучших практик.

«Сейчас, на данный момент, к системе «Госпаблики» подключены более 50 медицинских организаций области, включая комитет по здравоохранению. Это намного упрощает нашу работу, не надо открывать множество вкладок. Достаточно открыть лишь одну систему «Госпаблики», где у тебя вся твоя работа, весь необходимый функционал, который нужен специалистам пресс-службы или ответственным сотрудникам, которые занимаются этим в медицинских организациях, чтобы хорошо делать нашу работу», – поделился мнением заместитель начальника отдела по работе с обращениями граждан и информационной политики комитета по здравоохранению Псковской области Евгений Кузьмин.

Основной целью обучения было повышение качества информационного взаимодействия учреждений здравоохранения с населением через социальные сети. Подобные мероприятия проводятся не впервые и являются частью большой работы по совершенствованию коммуникаций органов власти с местными жителями.