Общество

Еженедельные занятия по профориентации введут в российских школах

Занятия по профориентации, которые будут проходить еженедельно для школьников, появятся с 1 сентября 2023 года в рамках единой модели профориентации. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на Всероссийском совещании руководителей региональных органов исполнительной власти по актуальным вопросам развития системы образования, которое прошло в Чеченской Республике.

«С 1 сентября 2023 года во всех школах Российской Федерации будет внедрена единая модель профориентации – профориентационный минимум. Каждая школа выберет один из уровней реализации профминимума: базовый, основной или продвинутый. В 6–11-х классах еженедельно в рамках внеурочной деятельности по четвергам будут проходить занятия по профориентации "Россия – мои горизонты"», – приводит слова Кравцова РИА Новости.

По его словам, в регионы уже направлены методические рекомендации, согласно которым предусмотрено семь направлений реализации профминимума.

Также глава Минпросвещения России сообщил, что активно развивается воспитательная составляющая отечественной системы образования.

Он напомнил, что в сентябре 2022 года стартовал крупномасштабный просветительский проект «Разговоры о важном». Уже подготовлены предложения по дальнейшему развитию и совершенствованию проекта в 2023/24 учебном году, в том числе по тематике внеурочных занятий.

Также с 2022/23 учебного года во всех школах страны в начале каждой учебной недели проводится церемония поднятия государственного флага Российской Федерации, которое сопровождается исполнением государственного гимна Российской Федерации.

В рамках расширения воспитательной работы в школах ведомством разработаны и направлены в регионы информационные материалы «Наши Герои», которые включают список выдающихся российских государственных деятелей, деятелей культуры и спорта и их краткие биографии.

В дальнейшем материалы могут быть использованы при реализации рабочих программ воспитания, проведении просветительской работы, организации тематических мероприятий с участием детей и молодежи, а также при оформлении музейно-выставочных пространств.

Кроме того, министр просвещения информировал, что с 2021 года формируется единый всероссийский перечень школьных спортивных клубов. Данный реестр размещен на официальном сайте ведомства. Сегодня в реестр уже входит почти 35 тысяч школьных спортивных клубов, что составляет 87% от общего количества общеобразовательных организаций.