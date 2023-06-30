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День НЛО отмечают во всем мире 2 июля

День НЛО или День уфолога отмечают во всем мире 2 июля. Этот праздник посвящен тем, кто изучает явления, которые не имеют логического объяснения, и объекты, которым приписывается внеземное происхождение. Термин «уфология» происходит от аббревиатуры UFO (Unidentified Flying Object), аналогичный русскому НЛО — «неопознанный летающий объект».

Выбор даты для международного праздника связан с тем, что предположительно в конце июня или в начале июля 1947 года в пустыне рядом с городом Розуэлл американского штата Нью-Мексико упал странный объект. Многие уверены, что там разбилась «летающая тарелка» с инопланетянами, пишет calend.ru.

Поскольку спецслужбы США засекретили все материалы этого дела, сейчас сложно подтвердить или опровергнуть гипотезу. Однако событие получило широкий общественный резонанс, именно с «розуэлльского инцидента» началась история уфологии. И земляне разделились на два лагеря: тех, кто верит в существование братьев по разуму, и тех, кто в этом сомневается.

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Научное сообщество пока не признало уфологию наукой. Тем не менее, во многих странах мира существуют крупные организации и центры уфологических исследований, где трудятся вполне авторитетные ученые. Условно уфологов можно также разделить на два лагеря: тех, кто ищет доказательства внеземного присутствия на планете, и тех, кто ищет объяснения этим загадочным явлениям, пытаясь расширить границы современной науки.

Несмотря на отсутствие непосредственных доказательств падения НЛО в Розуэлле, ежегодно на праздник в начале июля в город приезжают более 200 тысяч человек. В это время здесь организуется фестиваль, в рамках которого проходят семинары, лекции, специальные экспозиции и костюмированный парад «инопланетян».

На дни проведения фестиваля в Розуэлле приходится пик туристической активности: в гостиницах не остается свободных мест, раскупаются сувениры с инопланетной символикой. Гостям показывают сразу четыре места крушения летающей тарелки в окрестностях города. В целом «НЛО-индустрия» ежегодно приносит экономике города несколько миллионов долларов прибыли.