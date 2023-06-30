Общество

Особый противопожарный режим отменили в Псковской области

Особый противопожарный режим отменили в Псковской области с 2 июля. Соответствующее постановление подписал губернатор Михаил Ведерников, оно опубликовано на сайте нормативно-правовых актов Псковской области.

«Отменить с 2 июля особый противопожарный режим, установленный постановлением правительства Псковской области от 13 июня 2023 года "Об установлении особого противопожарного режима на территории в Псковской области"», - говорится в документе.

Напомним, на период действия особого противопожарного режима устанавливается перечень дополнительных требований пожарной безопасности, в том числе запрет на разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание мусора, проведение пожароопасных работ на территориях поселений и городских округов, садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, предприятий, полосах отвода линий электропередачи, железных и автомобильных дорог, в лесах.