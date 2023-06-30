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Психолог заявила, что верить в НЛО нормально

Верить в существование НЛО совершенно нормально, некоторым людям это необходимо, чтобы снизить свою тревожность, считает практикующий психолог, старший преподаватель Московского института психоанализа Анастасия Пономаренко.

Международный день НЛО отмечается 2 июля.

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«Если человек верит в существование НЛО, в этом нет ничего страшного при условии, что у него не наблюдаются отклонения в нормах поведения. То есть он нормально работает, коммуницирует с окружающими, и его вера в инопланетные существа никому не мешает жить», - приводит слова Пономаренко РИА Новости.

Она отметила, что некоторым людям важно верить, что НЛО существуют, так как таким образом человек объясняет непонятные ему вещи и, тем самым, снижает свою тревожность. Когда человек живёт в состоянии неопределённости, когда не знает, что будет завтра и как планировать свою жизнь, появляется общая тревога, в таком состоянии важно иметь внутренние опоры, пояснила специалист.

По словам Пономаренко, именно этим объясняется и тот факт, что во времена перестройки многие умные люди с высшим образованием кинулись заряжать воду и кремы через телевизор. В тот период тревога зашкаливала, и такой подход позволял хоть как-то минимизировать беспокойство, уточнила она. Однако, если у человека сильный характер, есть поддерживающее окружение и даже любимое увлечение, он будет искать опору в них, а не в НЛО.

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В свою очередь, заведующая кафедрой психиатрии и наркологии Сеченовского университета Минздрава РФ, врач-психиатр, профессор, член-корреспондент РАН Марина Кинкулькина рассказала, что в 1990-е и начале нулевых проводились исследования психологических и психиатрических аспектов феномена людей, рассказывающих, что они видели или были похищены НЛО.

Рассказы этих людей о «контактах» обычно были очень красочны, они могли приводить подробные и убедительные, по их мнению, доказательства, но анализ «доказательств» показывает, что они могут скорее объясняться личностью рассказчика, нежели быть свидетельством инопланетной жизни, пояснила Кинкулькина.

По ее словам, нередко «нереалистичность» этих рассказов, убежденность в пережитом другими людьми может восприниматься как неадекватное поведение, признак психического расстройства. Тем не менее, данные свидетельствуют о том, что среди людей, сообщающих о похищениях инопланетянами, процент тяжелых психических расстройств такой же, как и среди населения в целом, подчеркнула специалист.