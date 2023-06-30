Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
обучение в Псковском медколледже
Интересные места отдыха в Псковской области
Муниципальная реформа FAQ
Господин Рейтингомер
Топ уютных летних террас Пскова
ПЭМЗ: тендер на вентиляцию
Счастливое материнство
новые лица облсовпрофа
«Истфакт» Линия Сталина
Муниципальная реформа три четверти пути
на заказ стекло и зеркала
 
 
 
ещё Общество 30.06.2023 15:490 Какой будет июльская погода в Псковской области, рассказали синоптики 02.07.2023 10:570 Резвящихся на дороге лисят сняли на видео вблизи псковской деревни 02.07.2023 10:360 Психолог заявила, что верить в НЛО нормально 02.07.2023 09:570 Особый противопожарный режим отменили в Псковской области 02.07.2023 09:380 День НЛО отмечают во всем мире 2 июля 02.07.2023 09:201 Еженедельные занятия по профориентации введут в российских школах
 
 
 
Самое популярное 27.06.2023 22:510 Двое псковских летчиков погибли при подавлении попытки военного мятежа - Михаил Ведерников 27.06.2023 23:080 14 псковских военнослужащих погибли в Белгородской области 27.06.2023 22:060 Еще семь псковских военнослужащих погибли в ходе спецоперации 27.06.2023 12:550 Разлив ртути случился в Пскове 29.06.2023 10:440 Псковского поэта Алексея Даца нашли с признаками насильственной смерти
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Психолог заявила, что верить в НЛО нормально

02.07.2023 10:36|ПсковКомментариев: 0

Верить в существование НЛО совершенно нормально, некоторым людям это необходимо, чтобы снизить свою тревожность, считает практикующий психолог, старший преподаватель Московского института психоанализа Анастасия Пономаренко.

Международный день НЛО отмечается 2 июля.

«Если человек верит в существование НЛО, в этом нет ничего страшного при условии, что у него не наблюдаются отклонения в нормах поведения. То есть он нормально работает, коммуницирует с окружающими, и его вера в инопланетные существа никому не мешает жить», - приводит слова Пономаренко РИА Новости.

Она отметила, что некоторым людям важно верить, что НЛО существуют, так как таким образом человек объясняет непонятные ему вещи и, тем самым, снижает свою тревожность. Когда человек живёт в состоянии неопределённости, когда не знает, что будет завтра и как планировать свою жизнь, появляется общая тревога, в таком состоянии важно иметь внутренние опоры, пояснила специалист.

По словам Пономаренко, именно этим объясняется и тот факт, что во времена перестройки многие умные люди с высшим образованием кинулись заряжать воду и кремы через телевизор. В тот период тревога зашкаливала, и такой подход позволял хоть как-то минимизировать беспокойство, уточнила она. Однако, если у человека сильный характер, есть поддерживающее окружение и даже любимое увлечение, он будет искать опору в них, а не в НЛО.

В свою очередь, заведующая кафедрой психиатрии и наркологии Сеченовского университета Минздрава РФ, врач-психиатр, профессор, член-корреспондент РАН Марина Кинкулькина рассказала, что в 1990-е и начале нулевых проводились исследования психологических и психиатрических аспектов феномена людей, рассказывающих, что они видели или были похищены НЛО.

Рассказы этих людей о «контактах» обычно были очень красочны, они могли приводить подробные и убедительные, по их мнению, доказательства, но анализ «доказательств» показывает, что они могут скорее объясняться личностью рассказчика, нежели быть свидетельством инопланетной жизни, пояснила Кинкулькина.

По ее словам, нередко «нереалистичность» этих рассказов, убежденность в пережитом другими людьми может восприниматься как неадекватное поведение, признак психического расстройства. Тем не менее, данные свидетельствуют о том, что среди людей, сообщающих о похищениях инопланетянами, процент тяжелых психических расстройств такой же, как и среди населения в целом, подчеркнула специалист.

«Вера в недоказанное или несуществующее или богатое воображение не всегда могут считать признаком психической болезни. Значение имеет, насколько это вредит самому человеку или его близким людям, нарушает его социальную адаптацию, межличностное общение», - отметила Кинкулькина.
Теги: #врачи #НЛО
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Уверены ли вы в завтрашнем дне?
В опросе приняло участие 550 человек
02.07.2023, 11:180 Опубликована визуализация реконструкции площади перед аэропортом Пскова 02.07.2023, 10:570 Резвящихся на дороге лисят сняли на видео вблизи псковской деревни 02.07.2023, 10:360 Психолог заявила, что верить в НЛО нормально 02.07.2023, 10:170 Утраченные элементы фасада архиерейского дома восстановят в Печорах
02.07.2023, 09:570 Особый противопожарный режим отменили в Псковской области 02.07.2023, 09:380 День НЛО отмечают во всем мире 2 июля 02.07.2023, 09:201 Еженедельные занятия по профориентации введут в российских школах 02.07.2023, 09:000 Владыка
01.07.2023, 22:370 Ученые нашли фактор риска повреждения почек и глаз у детей 01.07.2023, 22:200 Пункт пропуска «Куничина гора» станет пилотной площадкой для запуска системы электронной очереди 01.07.2023, 22:054 Размер госдолга Псковской области приблизился к 21 млрд рублей 01.07.2023, 21:260 Выставка рисунков разнообразных машин открылась в Пскове
01.07.2023, 20:484 Псковский губернатор и помощник президента осмотрели Троицкий мост 01.07.2023, 20:290 2 человека погибли при столкновении грузовика и легкового автомобиля в Псковской области 01.07.2023, 20:170 Фестиваль исторической реконструкции «Довмонт Псковский». ФОТОРЕПОРТАЖ 01.07.2023, 19:490 День ветерана боевых действий отмечается 1 июля
01.07.2023, 19:110 Хрустальный меч вручили лучшему бойцу на фестивале «Довмонт Псковский» 01.07.2023, 18:530 ЦУР Псковской области провел обучение по ведению госпабликов сферы здравоохранения 01.07.2023, 18:384 Статую княгини Ольги установят в аэропорту Пскова 01.07.2023, 18:110 Перспективные российские управленцы побывали в «Михайловском»
01.07.2023, 17:380 Прокурор Чувашии погиб во время заплыва по Волге 01.07.2023, 17:321 ЛДПР выдвигает на выборы главы Псковского района казака Валерия Колтакова 01.07.2023, 17:050 Названа возможная причина пожара в доме на ул. Владимирской 01.07.2023, 16:480 Псковский губернатор сообщил о помощи региона Геническому району Херсонской области
01.07.2023, 16:370 Умер бывший первый замначальника Генштаба ВС РФ Валерий Манилов 01.07.2023, 16:041 КПРФ заменила кандидата на выборах губернатора Псковской области 01.07.2023, 16:000 Автобус с 40 пассажирами перевернулся на трассе в Карелии 01.07.2023, 15:510 В Псковской экологической библиотеке прошел музыкальный «квартирник»
01.07.2023, 15:370 ФК «Псков» ушел от поражения в матче с лидером в добавленное время 01.07.2023, 15:270 Очевидцы сообщили о возгорании в квартире многоэтажного дома на ул. Владимирской 01.07.2023, 15:070 Псковские волонтеры стали победителями всероссийского конкурса 01.07.2023, 14:420 Россия возобновила прямое авиасообщение с Кубой
01.07.2023, 14:140 Иномарка новгородца отправилась в Псков за долги по алиментам 01.07.2023, 13:271 Гаишник придумал, как выдавать «красивые» номера в обход запрета 01.07.2023, 12:550 Дожди, грозы и ветер прогнозируют в Псковской области в воскресенье 01.07.2023, 12:260 ФК «Псков» сыграет с лидером чемпионата СЗФО за полярным кругом
01.07.2023, 12:190 Фестиваль исторической реконструкции «Довмонт Псковский» открылся в Кремле 01.07.2023, 12:120 Пушкинский Заповедник приглашает меломанов в «классический июль» 01.07.2023, 11:510 Ошибки при работе с реестром недобросовестных подрядчиков разобрали в правительстве Псковской области 01.07.2023, 11:282 Псковский губернатор сообщил о визите в регион главы Минобрнауки
01.07.2023, 11:141 Влияет ли присутствие начальника на производительность труда, ответили псковичи 01.07.2023, 10:590 Во Франции в ходе беспорядков задержали почти тысячу человек 01.07.2023, 10:520 В облсовпрофе поздравили работников потребкооперации с профессиональным праздником 01.07.2023, 10:380 1,5 млн рублей выманили телефонные мошенники у жителей Псковской области
01.07.2023, 10:200 Пьяного водителя-рецидивиста задержали под Островом 01.07.2023, 10:100 Полиция продолжает розыск без вести пропавшей псковички 01.07.2023, 10:090 Александр Котов: Принципы потребкооперации позволяют сплотить людей общим делом 01.07.2023, 10:040 Стали известны подробности ДТП на ул. Льва Толстого в Пскове
01.07.2023, 08:530 МЧС предупреждает псковичей об опасном погодном явлении 01.07.2023, 07:380 В Италии отказались устраивать бой Маска и Цукерберга в римском Колизее 01.07.2023, 07:301 Чемпионат Псковской области по футболу стартует 1 июля 01.07.2023, 07:040 25 человек заживо сгорели в автобусе на скоростной магистрали
01.07.2023, 06:560 Михаил Ковальчук назначен президентом Политехнического музея 01.07.2023, 06:370 Обладателя хрустального меча выявят на фестивале «Довмонт Псковский» 30.06.2023, 22:050 Пьяный гдович вломился в чужую квартиру, чтобы попросить прикурить 30.06.2023, 22:000 Крышу обновили в доме №76 на улице Инженерной в Пскове
30.06.2023, 21:570 Гдович позарился на свадебный подарок друзей и получил два года колонии 30.06.2023, 21:470 Бастрыкину доложат о ходе проверки по факту массового отравления в псковском детском лагере 30.06.2023, 21:400 Ушедшего из семьи 60 лет назад деда пытается разыскать женщина в Псковской области 30.06.2023, 21:230 «Лавандовая ночь» опустилась на Псков в шестой раз. ФОТО
30.06.2023, 21:200 В реестр иноагентов внесли Бориса Гребенщикова* 30.06.2023, 21:203 Созданное ИИ лекарство испытают на людях впервые в России 30.06.2023, 21:000 Прием заявок на участие в международных инклюзивных творческих играх продлится до 9 июля 30.06.2023, 20:503 Запускать фейерверки запрещается в Псковской области с 3 июля
30.06.2023, 20:430 Девочка подала сигнал о домашнем насилии в эфире Первого канала 30.06.2023, 20:400 Истощенный тигр напал на россиянина 30.06.2023, 20:200 Курсанты стали наставниками на смене «Мы – патриоты» в великолукском «Космосе» 30.06.2023, 20:000 Спрос на летний отдых в странах Азии вырос в три раза среди российских туристов
30.06.2023, 19:400 Корм для кошек не пропустили в Россию на границе в Псковской области 30.06.2023, 19:300 Более 10 тысяч кубометров отходов вывез «Экопром» в Палкинском районе 30.06.2023, 19:201 Мужчину с татуировкой в виде корабля разыскивают в Псковской области 30.06.2023, 19:000 Порхович получил штраф за экстремистские материалы в Сети
30.06.2023, 18:451 Показы семи фильмов разных стран пройдут на кинофестивале «Западные ворота» в Пскове 30.06.2023, 18:440 Гдовская прокуратура пресекла распространение информации, вызывающей желание заниматься проституцией 30.06.2023, 18:270 Одного из братьев-тройняшек разыскивает родственница в Пскове 30.06.2023, 18:150 Делегация псковских профсоюзов провела встречу с работниками «Белалко»
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru