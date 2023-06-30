Родственникам чиновников предлагают запретить выезд в недружественные страны

ЛДПР готовит законопроект о временной блокировке возможности выезда в недружественные страны для близких родственников высокопоставленных чиновников, поскольку через них может быть организовано давление на самих высокопоставленных лиц, сообщил депутат ГД Сергей Каргинов.
«Фракция ЛДПР готовит поправки в закон "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ". Мы предлагаем наделить уполномоченные органы власти правом временно блокировать возможность выезда в недружественные страны для близких родственников высокопоставленных чиновников, сотрудников правоохранительных органов, судей, а также лиц, занимающих выборные должности – например, губернаторов, депутатов, глав муниципальных образований», - приводит слова Каргинова РИА Новости.
Кроме того, ограничения могут распространяться на топ-менеджеров госкорпораций, членов совета директоров Центрального банка РФ, Центризбиркома и прочих, отметил он.
Любой близкий родственник человека, занимающего крупную должность в структурах исполнительной или законодательной власти, правоохранительных органов и госкорпораций, может быть задержан за границей, через него может быть организовано давление, обратил внимание Каргинов.
Кроме того, разрешение на выезд может быть предоставлено, если близкому родственнику госчиновника потребовалось оформить документы для вступления в наследство в соответствии с законами другого государства, добавил он.