Общество

Родственникам чиновников предлагают запретить выезд в недружественные страны

ЛДПР готовит законопроект о временной блокировке возможности выезда в недружественные страны для близких родственников высокопоставленных чиновников, поскольку через них может быть организовано давление на самих высокопоставленных лиц, сообщил депутат ГД Сергей Каргинов.

«Фракция ЛДПР готовит поправки в закон "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ". Мы предлагаем наделить уполномоченные органы власти правом временно блокировать возможность выезда в недружественные страны для близких родственников высокопоставленных чиновников, сотрудников правоохранительных органов, судей, а также лиц, занимающих выборные должности – например, губернаторов, депутатов, глав муниципальных образований», - приводит слова Каргинова РИА Новости.

Кроме того, ограничения могут распространяться на топ-менеджеров госкорпораций, членов совета директоров Центрального банка РФ, Центризбиркома и прочих, отметил он.

Любой близкий родственник человека, занимающего крупную должность в структурах исполнительной или законодательной власти, правоохранительных органов и госкорпораций, может быть задержан за границей, через него может быть организовано давление, обратил внимание Каргинов.

«Впрочем, мы готовы предусмотреть исключения, например, ограничения не будут действовать, если кому-то из них потребуется отправиться в недружественные страны из-за тяжелой болезни или смерти близкого родственника, экстренное лечение или сопровождения заболевшего близкого родственника», - отметил политик.

Кроме того, разрешение на выезд может быть предоставлено, если близкому родственнику госчиновника потребовалось оформить документы для вступления в наследство в соответствии с законами другого государства, добавил он.