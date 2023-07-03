Общество

Генпрокуратуру попросили изъять из продажи фальсифицированную воду и молоко

В магазинах как минимум в шести регионах идет торговля фальсифицированным молоком и питьевой водой, потребление которых может негативно отразиться на здоровье россиян — их качество не подтверждено маркировкой.

Такая продукция была выявлена в свыше двух тысяч торговых точек и у индивидуальных предпринимателей в шести регионах России. Об этих фактах говорится в обращении в Генпрокуратуру и Минпромторг главы Общественной потребительской инициативы (ОПИ) Олега Павлова, сообщают «Известия».

«В порядке общественного контроля за соблюдением прав потребителей ОПИ провела независимые исследования молочной продукции и упакованной воды. В результате было выявлено более двух тысяч хозяйствующих субъектов, которые ведут торговлю этими товарами в ряде регионов России, но при этом они не зарегистрированы в государственной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной идентификации», — пишет в обращении в Генпрокуратуру и Минпромторг общественник.

Правительство приняло несколько постановлений, которые устанавливают обязательную маркировку этой продукции, напомнил он. Согласно этим документам, участники рынка должны вывести из оборота товары, которые не прошли идентификацию. Такая молочная продукция не должна продаваться с 1 сентября 2022 года, а упакованная питьевая вода — с 1 марта этого года.

«С момента введения требований по обязательной маркировке средствами идентификации товаров, в случае нарушения указанных требований на участников оборота товаров распространяются действия статей 15.12 и 15.12.1 КоАП РФ и статьи 171.1 Уголовного кодекса РФ», — подчеркивает в своем обращении Олег Павлов.