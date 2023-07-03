Общество

Воскресные авиарейсы Минеральные Воды - Псков - Калининград отменили до 30 июля

Воскресные авиарейсы Минеральные Воды - Псков - Калининград отменили до 30 июля. Об этом сообщается на сайте международного аэропорта «Псков» имени княгини Ольги.

«Уважаемые пассажиры! С 2 по 30 июля по воскресеньям отменяется рейс Минеральные Воды - Псков - Калининград - Псков - Минеральные Воды» - говорится в сообщении.

Генеральный директор международного аэропорта «Псков» имени княгини Ольги Артем Тарасов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей отметил, что за разъяснениями следует обращаться в авиакомпанию «Азимут».

От авиаперевозчика разъяснений пока не последовало.

Авиарейсы по этому маршруту доступны по средам и субботам.