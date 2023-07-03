Общество

Большинство псковичей пока не готовы к биометрической оплате в магазинах – опрос

Расплачиваться «лицом», улыбнувшись в камеру на кассе, 8 из 10 псковичей пока не готовы. Мужчины выступают против оплаты покупок по системе биометрической оплаты чаще женщин.

По данным сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, расплачиваться «лицом» сегодня согласны только 10% псковичей, тогда как 8 из 10 опрошенных (82%) к этому пока не готовы. В числе их аргументов — неуверенность в защищенности своего банковского счета, а также нежелание сдавать биометрические данные. «Пройдешь мимо кассы, улыбнешься — и чья-то покупка пройдет за твой счет», — объясняют респонденты.

О неготовности «расплачиваться лицом» мужчины говорят чаще женщин (85% против 80%). Противников использования биометрии для банковских транзакций больше среди опрошенных от 35 до 44 лет (85%).