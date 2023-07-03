Общество

Выплаты более чем на 42 тысячи псковских детей перечислят 3 июля

Ряд детских выплат Социального фонда приходит родителям на счет в банке в один день - каждого третьего числа нового месяца за предыдущий. В целом 3 июля выплаты от СФР будут перечислены более чем на 42,4 тысячи псковских детей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения СФР.

3 июля родителям на счета в кредитных организациях поступят:

единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам,

пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям,

выплата в связи с рождением первого ребенка до 3 лет,

пособие на ребенка военнослужащего по призыву,

пособие на детей от 8 до 17 лет (ранее назначенное).

«Важно! Выплаты перечисляются в течение всего дня. Если денежные средства не поступили на счет утром, то нужно дождаться зачисления средств до окончания дня. Если в качестве способа доставки выплаты выбрана Почта России, то ежемесячные пособия доставляются с 3 по 20 число месяца в зависимости от графика доставки конкретного почтового отделения», - уточнили в реготделении.

Органами социальной защиты выплата детских пособий осуществляется в отличные от Социального фонда даты.