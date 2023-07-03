Выплаты более чем на 42 тысячи псковских детей перечислят 3 июля

Ряд детских выплат Социального фонда приходит родителям на счет в банке в один день - каждого третьего числа нового месяца за предыдущий. В целом 3 июля выплаты от СФР будут перечислены более чем на 42,4 тысячи псковских детей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения СФР.
3 июля родителям на счета в кредитных организациях поступят:
«Важно! Выплаты перечисляются в течение всего дня. Если денежные средства не поступили на счет утром, то нужно дождаться зачисления средств до окончания дня. Если в качестве способа доставки выплаты выбрана Почта России, то ежемесячные пособия доставляются с 3 по 20 число месяца в зависимости от графика доставки конкретного почтового отделения», - уточнили в реготделении.
Органами социальной защиты выплата детских пособий осуществляется в отличные от Социального фонда даты.