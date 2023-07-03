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Общество

Восемь единиц оружия изъяли у жителей Псковской области за неделю

03.07.2023 14:44|ПсковКомментариев: 0

Восемь единиц оружия изъяли у жителей Псковской области за неделю, с 24 по 30 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

За неделю сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы ведомства провели 46 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан, выявили девять административных правонарушений, изъяли восемь единиц оружия.

Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на его хранение и ношение, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг.

Теги: #Росгвардия #оружие
Источник: Псковская Лента Новостей
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