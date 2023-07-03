Общество

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Основные темы, которые сегодня обсудят Константин Калиниченко и Любовь Кузнецова:

Есть ли место политической социологии в современной России?

Новая инициатива ЛДПР: Зарабатываешь меньше 30 тысяч – не плати НДФЛ;

Из-за дефицита врачей лечить людей предлагают стажерам: вы пойдете к таким специалистам?

Давно пора: Железнодорожное сообщение планируют наладить в приграничных регионах России и Белоруссии;

Дети в инфекционке, лагерь закрыт – «хорошо» отдохнули в «Зеркальном»;

Турбоперекрестки, новые светофоры и открытие Ольгинского моста – дорожные новости Пскова.

И, как всегда, в программе прозвучат комментарии наших обозревателей: в политическом блоке - Александра Савенко, а в экономическом - Алексея Овчинникова.

Присоединяйтесь к обсуждению по телефону: 56-73-72.