Общество

Фрукты из Южной Америки не пропустили в Москву на границе РФ в Псковской области

Крупная партия подкарантинной продукции происхождением из Южной и Центральной Америки не прошла фитосанитарный контроль в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

На российско-латвийской границе РФ в пункте пропуска «Бурачки» сотрудники Россельхознадзора не допустили к ввозу на территорию страны 18,6 тонны лаймов, папайи, физалиса, манго, авокадо, мандаринов, гранатов, а также гороха и фасоли, которые следовали из Нидерландов в адрес фирмы, занимающейся торговлей фруктами и овощами в Москве.

Странами происхождения подкарантинной продукции были Бразилия, Колумбия, Гватемала, Кения, Мексика и Перу.

В ходе карантинного фитосанитарного контроля было установлено, что сведения о происхождении продукции на маркировочных этикетках с гранатами не соответствуют данным, указанным в фитосанитарном сертификате. Таким образом, фитосанитарный сертификат не подтверждает соответствие ввозимой партии подкарантинной продукции предъявляемым карантинным фитосанитарным требованиям стран-членов Евразийского экономического союза.

Ввоз более 18 тонн продукции растительного происхождения на территорию Российской Федерации запрещён.