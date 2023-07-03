Две гдовички унизили своих соседок и попали под суд

Жительниц Гдовского района привлекли к административной ответственности за оскорбление. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.
Местная жительница в ходе телефонного разговора со своей соседкой унизила ее честь и достоинство в неприличной форме, отметили в ведомстве.
Женщину признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 5.61 КоАП РФ и назначили 3000 рублей штрафа.
За аналогичное преступление такой же штраф получила и 29-летняя гдовичка. Она оскорбила свою соседку, находясь во дворе частного дома. В ходе ссоры она унизила ее честь и достоинство в неприличной форме.