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«Постскриптум»: Политическая социология в России, стажеры вместо врачей и массовое отравление в псковском лагере. ВИДЕО

03.07.2023 15:46|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Постскриптум», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 3 июля.

Основные темы, которые обсудили Константин Калиниченко и Любовь Кузнецова:

  • Есть ли место политической социологии в современной России?
  • Новая инициатива ЛДПР: Зарабатываешь меньше 30 тысяч – не плати НДФЛ;
  • Из-за дефицита врачей лечить людей предлагают стажерам: вы пойдете к таким специалистам?
  • Давно пора: Железнодорожное сообщение планируют наладить в приграничных регионах России и Белоруссии;
  • Дети в инфекционке, лагерь закрыт – «хорошо» отдохнули в «Зеркальном»;
  • Турбоперекрестки, новые светофоры и открытие Ольгинского моста – дорожные новости Пскова.

И, как всегда, в программе прозвучали комментарии наших обозревателей: в политическом блоке - Александра Савенко, а в экономическом - Алексея Овчинникова.

Теги: #Постскриптум #ПЛН FM
Источник: Псковская Лента Новостей
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