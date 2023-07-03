«Постскриптум»: Политическая социология в России, стажеры вместо врачей и массовое отравление в псковском лагере. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Постскриптум», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 3 июля.
Основные темы, которые обсудили Константин Калиниченко и Любовь Кузнецова:
- Есть ли место политической социологии в современной России?
- Новая инициатива ЛДПР: Зарабатываешь меньше 30 тысяч – не плати НДФЛ;
- Из-за дефицита врачей лечить людей предлагают стажерам: вы пойдете к таким специалистам?
- Давно пора: Железнодорожное сообщение планируют наладить в приграничных регионах России и Белоруссии;
- Дети в инфекционке, лагерь закрыт – «хорошо» отдохнули в «Зеркальном»;
- Турбоперекрестки, новые светофоры и открытие Ольгинского моста – дорожные новости Пскова.
И, как всегда, в программе прозвучали комментарии наших обозревателей: в политическом блоке - Александра Савенко, а в экономическом - Алексея Овчинникова.