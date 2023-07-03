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Проекты по созданию экопространства в Корытовском лесопарке разработали в псковском «Кванториуме»

Защита проектов по созданию экопространства в Корытовском лесопарке прошла в детском технопарке «Кванториум Псков», передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

С 26 июня до 1 июля кванторианцы разрабатывали высокотехнологичные проекты с применением технологии 3D и AR: маршруты и реклама с дополненной реальностью, визуализации экопространства. Для лучшего знакомства с пространством для проектов дети посетили лесопарк и познакомились с его территорией.

Всего было представлено пять проектов. Часть из них создали с применением 3D-моделирования. Дети сконструировали детские и спортивные площадки, которые можно расположить на территории лесопарка. Две команды создали маршруты, сопровождающиеся дополненной реальностью. Наведя телефон на QR-код, можно было узнать о растениях пространства. Другая команда разработала квест, который предлагает познакомиться с легендами и загадками Корытовского лесопарка.

Ещё одна группа представила информационные стенды, которые предлагается расставить на территории. В них можно узнать про флору и фауну Корытовского лесопарка. Дополнительно кванторианцы придумали стенд о раздельном сборе мусора.

Руководитель проекта «Экомышление», член экспертного совета Российского экологического движения Сергей Елизаров высоко оценил работу каждого ребёнка.

«В рамках федерального проекта "Экосуббота" при поддержке Группы компаний "Титан" на протяжении шести дней мы занимались экоинтенсивом, выезжали на саму площадку в Корытовский лесопарк. Дети прошли три километра будущей экотропы, которую они представили в своих проектах. Они увидели, что нужно доработать, чтобы это было не просто место, где можно собраться с мыслями, но и получить какие-то знания. Их мысли трансформировались в проекты. Очень здорово, что за такой короткий промежуток времени ребята смогли собраться с мыслями, поставить цели и их выполнить», – сказал он.

Кроме того, Сергей Елизаров уточнил про будущее проектов и их реализацию.

«Каждый представленный проект будет донесен до наших партнёров, мы их всё рассмотрим. Я практически уверен в том, что данные идеи будут реализоваться. Надеюсь, не только на площадке Корытовского лесопарка, но и на других природных ландшафтах. Мы еще обязательно с ними встретимся и будем продолжать сотрудничество», – подытожил он и выразил надежду на дальнейшее участие кванторианцев в субботниках по федеральной программе «Экосистема» и эковолонтерских движениях.

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Наставник по направлению «Геоквантум», методист детского технопарка «Кванториум Псков» Вера Васильева отметила формат проведения, особенно для тех детей, кто впервые решил узнать об особенностях программ дополненной реальности и 3D- моделированием. По её мнению, такой интенсив способствует большему погружению детей для взаимодействия с представленной проблемой.

«Многие дети участвовали в таком формате впервые. За время короткой смены им удалось не только познакомиться с программами, но и разработать классное решение представленной проблемы. Вместе с детьми мы разрабатывали дополнительную реальность для экопарка. Это позволило погрузиться в саму проблему. Многие даже не слышали о Корытовском лесопарке. А сейчас они своими руками разработали проекты, которые привлекут внимание. Например, про многие растения в лесопарке до этого они даже в принципе не знали», – добавила Вера Васильева.

На память каждый участник получил эко-подарки от партнера: термостакан, шоппер и многоразовую трубочку для напитков. Интенсив проводился в рамках взаимодействия завода «Титан-Полимер» и детского технопарка «Кванториум».