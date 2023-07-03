Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Купе-кроссовер Geely Tugella
новые лица облсовпрофа
«Истфакт» Линия Сталина
обучение в Псковском медколледже
Муниципальная реформа FAQ
Муниципальная реформа три четверти пути
Интересные места отдыха в Псковской области
Господин Рейтингомер
Топ уютных летних террас Пскова
Счастливое материнство
ПЭМЗ: тендер на вентиляцию
 
 
 
ещё Общество 03.07.2023 14:150 Когда прекратятся ливни в Псковской области, рассказала синоптик 03.07.2023 17:400 Новая автоцистерна поступила на вооружение Псковского противопожарного лесного центра 03.07.2023 17:340 За основной период сдачи ЕГЭ школьники из Псковской области получили 26 максимальных результатов 03.07.2023 17:330 Умер трехкратный чемпион мира по самбо Николай Баранов 03.07.2023 17:020 Большинство респондентов ПЛН уже несколько лет не чувствуют уверенности в завтрашнем дне 03.07.2023 17:000 Две гдовички унизили своих соседок и попали под суд
 
 
 
Самое популярное 27.06.2023 22:510 Двое псковских летчиков погибли при подавлении попытки военного мятежа - Михаил Ведерников 27.06.2023 23:080 14 псковских военнослужащих погибли в Белгородской области 27.06.2023 22:060 Еще семь псковских военнослужащих погибли в ходе спецоперации 27.06.2023 12:550 Разлив ртути случился в Пскове 29.06.2023 10:440 Псковского поэта Алексея Даца нашли с признаками насильственной смерти
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Проекты по созданию экопространства в Корытовском лесопарке разработали в псковском «Кванториуме»

03.07.2023 16:47|Псков

Защита проектов по созданию экопространства в Корытовском лесопарке прошла в детском технопарке «Кванториум Псков», передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

С 26 июня до 1 июля кванторианцы разрабатывали высокотехнологичные проекты с применением технологии 3D и AR: маршруты и реклама с дополненной реальностью, визуализации экопространства. Для лучшего знакомства с пространством для проектов дети посетили лесопарк и познакомились с его территорией. 

Всего было представлено пять проектов. Часть из них создали с применением 3D-моделирования. Дети сконструировали детские и спортивные площадки, которые можно расположить на территории лесопарка. Две команды создали маршруты,  сопровождающиеся дополненной реальностью. Наведя телефон на QR-код, можно было узнать о растениях пространства. Другая команда разработала квест, который предлагает познакомиться с легендами и загадками Корытовского лесопарка. 

Ещё одна группа представила информационные стенды, которые предлагается расставить на территории. В них можно узнать про флору и фауну Корытовского лесопарка. Дополнительно кванторианцы придумали стенд о раздельном сборе мусора. 

Руководитель проекта «Экомышление», член экспертного совета Российского экологического движения Сергей Елизаров высоко оценил работу каждого ребёнка. 

«В рамках федерального проекта "Экосуббота" при поддержке Группы компаний "Титан" на протяжении шести дней мы занимались экоинтенсивом, выезжали на саму площадку в Корытовский лесопарк. Дети прошли три километра будущей экотропы, которую они представили в своих проектах. Они увидели, что нужно доработать, чтобы это было не просто место, где можно собраться с мыслями, но и получить какие-то знания. Их мысли трансформировались в проекты. Очень здорово, что за такой короткий промежуток времени ребята смогли собраться с мыслями, поставить цели и их выполнить», – сказал он. 

Кроме того, Сергей Елизаров уточнил про будущее проектов и их реализацию. 

«Каждый представленный проект будет донесен до наших партнёров, мы их всё рассмотрим. Я практически уверен в том, что данные идеи будут реализоваться. Надеюсь, не только на площадке Корытовского лесопарка, но и на других природных ландшафтах. Мы еще обязательно с ними встретимся и будем продолжать сотрудничество», – подытожил он и выразил надежду на дальнейшее участие кванторианцев в субботниках по федеральной программе «Экосистема» и эковолонтерских движениях. 

Наставник по направлению «Геоквантум»,  методист детского технопарка  «Кванториум Псков» Вера Васильева отметила формат проведения, особенно для тех детей, кто впервые решил узнать об особенностях программ дополненной реальности и 3D- моделированием. По её мнению, такой интенсив способствует большему погружению детей для взаимодействия с представленной проблемой. 

«Многие дети участвовали в таком формате впервые. За время короткой смены им удалось не только познакомиться с программами, но и разработать классное решение представленной проблемы. Вместе с детьми мы разрабатывали дополнительную реальность для экопарка. Это позволило погрузиться в саму проблему. Многие даже не слышали о Корытовском лесопарке. А сейчас они своими руками разработали проекты, которые привлекут внимание. Например, про многие растения в лесопарке до этого они даже в принципе не знали», – добавила Вера Васильева. 

 

На память каждый участник получил эко-подарки от партнера: термостакан, шоппер и многоразовую трубочку для напитков. Интенсив проводился в рамках взаимодействия завода «Титан-Полимер» и детского технопарка «Кванториум».

Теги: #экология #кванториум #Корытовский лесопарк
Источник: Псковская Лента Новостей
Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Увеличилась ли у вас долговая/кредитная нагрузка?
В опросе приняло участие 16 человек
03.07.2023, 17:500 Люминесцентные лампы в Псковской областной больнице меняют на светодиодные 03.07.2023, 17:440 Рейтингомер: замена на выборах, уход в неизвестность и экскурсия для министра 03.07.2023, 17:400 Новая автоцистерна поступила на вооружение Псковского противопожарного лесного центра 03.07.2023, 17:380 Труп собаки нашли в мусорном контейнере в Пскове
03.07.2023, 17:340 За основной период сдачи ЕГЭ школьники из Псковской области получили 26 максимальных результатов 03.07.2023, 17:330 Умер трехкратный чемпион мира по самбо Николай Баранов 03.07.2023, 17:310 Участок улицы Николая Васильева закроют для движения в Пскове с 5 июля 03.07.2023, 17:280 Псковичка стала чемпионкой России по пилонному спорту
03.07.2023, 17:230 Пьяный пскович ехал по улице Юбилейной и попался полицейским 03.07.2023, 17:170 Парковку транспорта просят ограничить в Великих Луках для уборки территорий 03.07.2023, 17:160 Более 2000 участников собрал фестиваль «Довмонт Псковский» 03.07.2023, 17:120 Сотрудница почты в Пскове открыла банковский счет на клиента без его согласия
03.07.2023, 17:070 Кинохиты Южной Кореи покажут на «Западных воротах» в Пскове 03.07.2023, 17:020 Большинство респондентов ПЛН уже несколько лет не чувствуют уверенности в завтрашнем дне 03.07.2023, 17:000 Две гдовички унизили своих соседок и попали под суд 03.07.2023, 16:590 Две псковские школьницы стали дипломантами международного творческого конкурса
03.07.2023, 16:570 Житель Пскова может сесть в тюрьму за хранение спирта на миллион рублей 03.07.2023, 16:480 Ограничение движения на участке улицы Кузнецкой в Пскове продлевают до 20 июля 03.07.2023, 16:470 Проекты по созданию экопространства в Корытовском лесопарке разработали в псковском «Кванториуме» 03.07.2023, 16:420 Выплаты более чем на 42 тысячи псковских детей перечислят 3 июля
03.07.2023, 16:330 Михаил Ведерников — сотрудникам Госавтоинспекции: Вы честно выполняете профессиональный долг 03.07.2023, 16:260 Названы лауреаты конкурса «Живое пушкинское слово» 03.07.2023, 16:150 Владимир Кузь: Работа по устройству тротуаров на псковских дорогах ведется активно 03.07.2023, 16:110 Режиссёра Александра Митту экстренно госпитализировали
03.07.2023, 16:080 81-летняя россиянка пыталась нанять киллера, чтобы убить участкового 03.07.2023, 16:061 Систему оповещения населения в чрезвычайных ситуациях проверят в Пскове 5 июля 03.07.2023, 16:000 Первые поправки в областной бюджет 2023 года рассмотрит Собрание депутатов 03.07.2023, 15:541 Такси для вторсырья
03.07.2023, 15:460 «Постскриптум»: Политическая социология в России, стажеры вместо врачей и массовое отравление в псковском лагере. ВИДЕО 03.07.2023, 15:450 Использование фейерверков запретили в Псковской области с 3 июля 03.07.2023, 15:370 Три человека погибли в ДТП на дорогах Псковской области за прошедшую неделю 03.07.2023, 15:212 За два дня уложат асфальт на Октябрьском проспекте в Пскове – Борис Елкин
03.07.2023, 15:130 Пригласительные на церемонию открытия кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове выдадут 4 июля 03.07.2023, 15:080 Кандидат от партии «Родина» отнес документы для регистрации кандидатом на выборах губернатора Псковской области 03.07.2023, 14:580 Молодой офтальмолог о работе в куньинской больнице и стимуле быть врачом 03.07.2023, 14:440 Восемь единиц оружия изъяли у жителей Псковской области за неделю
03.07.2023, 14:320 «ГорДозор»: Чем опасны ливни? ВИДЕО 03.07.2023, 14:162 Петр Алексеенко подал документы для регистрации кандидатом на губернаторских выборах 03.07.2023, 14:150 Когда прекратятся ливни в Псковской области, рассказала синоптик 03.07.2023, 14:020 Псковичи завоевали медали в соревнованиях по вольтижировке в Петербурге
03.07.2023, 13:480 Прямые авиарейсы между Псковом и Минском запустят с 19 июля 03.07.2023, 13:370 «Семейные ценности»: «Tinder-сюрприз». Опасности онлайн-знакомств. ВИДЕО 03.07.2023, 13:270 Неделя семьи, любви и верности пройдет в Псковской области 03.07.2023, 13:212 Минтруд подготовил законопроект об увеличении МРОТ с 2024 года на 18,5%
03.07.2023, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 03.07.2023, 12:590 Протокол на нетрезвых водителей с 1 июля будут оформлять по-новому 03.07.2023, 12:540 Пьяная гдовичка избила знакомую ножкой от стула 03.07.2023, 12:470 Медведи напали на грибника и пастуха в российском регионе
03.07.2023, 12:440 Часть стены Окольного города передали РПЦ на основе заявления Псковской епархии 03.07.2023, 12:330 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Чем опасны ливни? 03.07.2023, 12:320 Народный музей «Знамя Победы» создадут в Псковской области 03.07.2023, 12:300 Около двух миллионов рублей получили мошенники от жителей Псковской области
03.07.2023, 12:180 Кратковременные дожди прогнозируют в Псковской области 4 июля 03.07.2023, 12:094 Свыше сотни женщин в красных платьях вышли на улицы Пскова. ФОТО 03.07.2023, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Семейные ценности» 03.07.2023, 12:000 Опубликована программа фестиваля «Исаборг»
03.07.2023, 11:570 Покровскую церковь ремонтируют в Псковском районе 03.07.2023, 11:540 «Постскриптум»: Политическая социология в России, стажеры вместо врачей и массовое отравление в псковском лагере 03.07.2023, 11:460 Постепенный запуск самой мощной котельной Пскова начался 3 июля 03.07.2023, 11:420 Лагерь «Зеркальный» возобновил работу в Гдовском районе
03.07.2023, 11:310 Студент сломал пальцы руки во время учебной практики в Пскове 03.07.2023, 11:250 Александр Котов: Порядок на дорогах – составная часть личной защищённости граждан 03.07.2023, 11:180 В Госдуме заявили об отсутствии необходимости в мобилизации из-за ухода «Вагнера» из зоны СВО 03.07.2023, 11:080 «ГорДозор»: Чем опасны ливни?
03.07.2023, 11:060 «СуперЗаруба» состоялась под Псковом. ФОТО 03.07.2023, 11:000 СОБЫТИЕ: фестиваль «Довмонт Псковский» 03.07.2023, 10:450 45-летнюю дочь разыскивает мать в Псковской области, они не виделись почти 20 лет 03.07.2023, 10:370 Обзор купе-кроссовера Geely Tugella. ЛОНГРИД
03.07.2023, 10:362 В Псковской области арбитражного управляющего дисквалифицировали за волокиту 03.07.2023, 10:230 «Семейные ценности»: «Tinder-сюрприз». Опасности онлайн-знакомств 03.07.2023, 10:120 Бесхозное строение сгорело из-за грозового разряда в порховской деревне Кузово 03.07.2023, 10:000 «Взрослые чтения» пройдут в псковском Fjord Plaza 6 июля
03.07.2023, 09:490 Регионам поручили разработать программы развития беспилотных авиасистем 03.07.2023, 09:380 Псковские сотрудники МЧС спасли упавшего в люк котенка 03.07.2023, 09:252 Воскресные авиарейсы Минеральные Воды - Псков - Калининград отменили до 30 июля 03.07.2023, 09:212 Топ вакансий в Псковской области с зарплатой от 100 тысяч рублей представили аналитики
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru