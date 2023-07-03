Общество

Большинство респондентов ПЛН уже несколько лет не чувствуют уверенности в завтрашнем дне

Большинство респондентов Псковской Ленты Новостей несколько лет не чувствуют уверенности в завтрашнем дне. Это следует из опроса, в котором приняли участие 575 человек.

Уже несколько лет уверенности в завтрашнем дне не чувствуют 67,13% респондентов. Среди голосующих оказалось 19,13% оптимистов, которые хоть и не ощущают уверенности в том, что будет завтра, но стараются смотреть в будущее с наилучшими ожиданиями.

По мнению 6,96% проголосовавших, сейчас обстановка не слишком подходящая для планирования своей жизни. А 4,87% участников опроса, напротив, видят перспективы для того, чтобы строить планы на будущее.

Сейчас на сайте ПЛН стартовал новый опрос: «Увеличилась ли у вас долговая/кредитная нагрузка?»