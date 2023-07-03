Общество

Новая автоцистерна поступила на вооружение Псковского противопожарного лесного центра

Автотракторный парк Противопожарного лесного центра пополнился еще одной пожарной автоцистерной в рамках национального проекта «Экология». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Пожарная автоцистерна изготовлена на базе полноприводного семиместного автомобиля, имеет емкость вместимостью 1,6 тысячи литров и относится к пожарным автомобилям легкого класса.

Такие машины — базовые средства тушения лесных пожаров, так как совмещают в себе маневренность, проходимость, возможность доставки к месту происшествия группы пожаротушения и запас воды.

Приобретенный автомобиль будет базироваться в лесопожарной станции 3-го типа города Пскова.