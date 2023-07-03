Общество

Две псковские школьницы стали дипломантами международного творческого конкурса

Две школьницы из Псковской области стали дипломантами Международного конкурса творческих работ старшеклассников «Идеи Д. С. Лихачева и современность». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Выпускница псковской школы №9 имени А. С. Пушкина Татьяна Буйлова и ученица лицея №11 города Великие Луки Дарья Головнева представили свои сочинения в номинации «Творческие работы». В них девушки размышляли о трудах Д. С. Лихачева. Работа велась под руководством опытных наставников.

Международный конкурс творческих работ (сочинений и мультимедийных проектов) проводится Санкт-Петербургским Гуманитарным университетом профсоюзов с 2006 года. Его цель - более глубокое изучение творческого наследия выдающегося гуманиста ХХ века академика Д. С. Лихачева, осмысление его идей в контексте современности, интеграция их в сегодняшнюю жизнь. Ежегодно в конкурсе принимают участие 60 регионов России и страны СНГ. Победители имеют преимущество на поступление в вуз.