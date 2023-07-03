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Общество

Люминесцентные лампы в Псковской областной больнице меняют на светодиодные

03.07.2023 17:50|ПсковКомментариев: 0

Люминесцентные лампы в Псковской областной клинической больнице меняют на светодиодные. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в медицинском учреждении. 

Фото здесь и далее: Псковская областная клиническая больница

«В нашей больнице становится светлее и комфортнее: начали замену старых люминесцентных ламп на новые светодиодные. Свет уже полностью обновлен в экстренном приёмном отделении, следующий этап – лампы в общебольничных коридорах на втором этаже», - рассказали в учреждении.

Напомним, расписание приёма врачей консультативной поликлиники Псковской областной клинической больницы можно посмотреть на обновленном сайте медицинского учреждения.

Теги: #больница
Источник: Псковская Лента Новостей
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