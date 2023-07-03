Общество

Люминесцентные лампы в Псковской областной больнице меняют на светодиодные

Люминесцентные лампы в Псковской областной клинической больнице меняют на светодиодные. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в медицинском учреждении.

Фото здесь и далее: Псковская областная клиническая больница

«В нашей больнице становится светлее и комфортнее: начали замену старых люминесцентных ламп на новые светодиодные. Свет уже полностью обновлен в экстренном приёмном отделении, следующий этап – лампы в общебольничных коридорах на втором этаже», - рассказали в учреждении.

Напомним, расписание приёма врачей консультативной поликлиники Псковской областной клинической больницы можно посмотреть на обновленном сайте медицинского учреждения.