Общество

Перевозки пассажиров на Октябрьской железной дороге в первом полугодии выросли почти на 6%

В январе – июне 2023 года на Октябрьской железной дороге перевезли 79,1 млн пассажиров, что на 5,9% превышает показатели аналогичного периода 2022 года. Из них 69,9 млн составили пассажиры пригородного сообщения (+5,4%), 9,2 млн – пассажиры дальнего следования (+10,2%), сообщили Псковской Ленте Новостей в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».

Пассажирооборот по итогам шести месяцев вырос на 9,8% и составил 9,3 млрд пасс-км, в том числе в пригородном сообщении – 2,6 млрд пасс-км (+6,5%), в дальнем следовании – 6,7 млрд пасс-км (+11,2%).

В июне 2023 года на Октябрьской железной дороге перевезено более 16 млн пассажиров, что на 0,9% выше уровня июня 2022 года. Из них в пригородном сообщении – почти 14 млн пассажиров (+0,1%), в дальнем следовании – 2,1 млн пассажиров (+7%).

Пассажирооборот в июне составил почти 2,2 млрд пасс-км, что на 6,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе в пригородном сообщении пассажирооборот составил 567 млн пасс-км (+1,1%), в дальнем следовании – 1,6 млрд пасс-км (+8,6%).