Общество

Михаил Ведерников: Дружба Псковской области и Белоруссии крепнет с каждым годом

Население Республики Беларусь с Днем независимости от имени правительства региона поздравил губернатор Михаил Ведерников. Поздравление он опубликовал в своем Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

«Сегодня, в годовщину освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков, наш братский народ отмечает День независимости Республики Беларусь! Очень рад, что дружба Псковской области и Белоруссии крепнет с каждым годом», - отметил Михаил Ведерников.

Губернатор напомнил, что Псковская область и Белоруссия реализуют совместные проекты в сфере культуры и образования, расширяют экономическое взаимодействие, налаживают транспортное сообщение, помогают знакомиться и дружить молодёжи двух стран.

«Мы видим в наших белорусских коллегах искреннюю заинтересованность, нацеленность на диалог, стремление вместе работать над общими целями и задачами. Желаю Республике Беларусь дальнейшего процветания и развития, а нашему братскому народу – счастья, мира, благополучия и добра!» - добавил Михаил Ведерников.