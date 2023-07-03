Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Счастливое материнство
Купе-кроссовер Geely Tugella
Интересные места отдыха в Псковской области
«Истфакт» Линия Сталина
Муниципальная реформа три четверти пути
ПЭМЗ: тендер на вентиляцию
Муниципальная реформа FAQ
Топ уютных летних террас Пскова
обучение в Псковском медколледже
новые лица облсовпрофа
Господин Рейтингомер
 
 
 
ещё Общество 03.07.2023 14:150 Когда прекратятся ливни в Псковской области, рассказала синоптик 03.07.2023 20:400 Через «Госуслуги» стало возможно подать заявление на переход в 10 класс 03.07.2023 20:320 На псковского журналиста Владимира Капустинского составили протокол о дискредитации ВС РФ 03.07.2023 20:190 Михаил Ведерников: Дружба Псковской области и Белоруссии крепнет с каждым годом 03.07.2023 19:400 Психолог назвала простые способы побороть тягу к сладкому 03.07.2023 19:280 Андрея Мошкова планируют назначить на должность прокурора Псковской области
 
 
 
Самое популярное 27.06.2023 22:510 Двое псковских летчиков погибли при подавлении попытки военного мятежа - Михаил Ведерников 27.06.2023 23:080 14 псковских военнослужащих погибли в Белгородской области 27.06.2023 22:060 Еще семь псковских военнослужащих погибли в ходе спецоперации 27.06.2023 12:550 Разлив ртути случился в Пскове 29.06.2023 10:440 Псковского поэта Алексея Даца нашли с признаками насильственной смерти
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Михаил Ведерников: Дружба Псковской области и Белоруссии крепнет с каждым годом

03.07.2023 20:19|Псков

Население Республики Беларусь с Днем независимости от имени правительства региона поздравил губернатор Михаил Ведерников. Поздравление он опубликовал в своем Telegram-канале. 

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

«Сегодня, в годовщину освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков, наш братский народ отмечает День независимости Республики Беларусь! Очень рад, что дружба Псковской области и Белоруссии крепнет с каждым годом», - отметил Михаил Ведерников. 

Губернатор напомнил, что Псковская область и Белоруссия реализуют совместные проекты в сфере культуры и образования, расширяют экономическое взаимодействие, налаживают транспортное сообщение, помогают знакомиться и дружить молодёжи двух стран. 

«Мы видим в наших белорусских коллегах искреннюю заинтересованность, нацеленность на диалог, стремление вместе работать над общими целями и задачами. Желаю Республике Беларусь дальнейшего процветания и развития, а нашему братскому народу – счастья, мира, благополучия и добра!» - добавил Михаил Ведерников. 

Теги: #регион60 #Белоруссия
Источник: Псковская Лента Новостей
Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Увеличилась ли у вас долговая/кредитная нагрузка?
В опросе приняло участие 22 человека
03.07.2023, 21:000 Треть россиян стала реже покупать дорогостоящие товары — опрос 03.07.2023, 20:400 Через «Госуслуги» стало возможно подать заявление на переход в 10 класс 03.07.2023, 20:320 На псковского журналиста Владимира Капустинского составили протокол о дискредитации ВС РФ 03.07.2023, 20:200 Собака частично откусила нос 14-летнему подростку
03.07.2023, 20:190 Михаил Ведерников: Дружба Псковской области и Белоруссии крепнет с каждым годом 03.07.2023, 20:000 «Купальский вечерок в Вечаше» пройдет в Плюсском районе 03.07.2023, 19:400 Психолог назвала простые способы побороть тягу к сладкому 03.07.2023, 19:280 Андрея Мошкова планируют назначить на должность прокурора Псковской области
03.07.2023, 19:220 Производство вездеходов «Тактик» модернизируют в Псковской области 03.07.2023, 19:201 Жителя Пушкинских Гор подозревают в фиктивной регистрации двух иностранцев 03.07.2023, 19:040 Рейтингомер: замена на выборах, уход в неизвестность и экскурсия для помощника президента. ВИДЕО 03.07.2023, 19:000 Вес выдры Бухли в псковском подворье превысил 6 кг
03.07.2023, 18:500 Что защитит печень от токсинов, рассказали врачи 03.07.2023, 18:450 Фрукты из Южной Америки не пропустили в Москву на границе РФ в Псковской области 03.07.2023, 18:400 Цветы продолжают высаживать на городские клумбы в Великих Луках 03.07.2023, 18:350 Территорию благоустраивают вокруг музея-гостиницы Псково-Печерского монастыря
03.07.2023, 18:301 Латвия возобновляет ограниченный прием заявлений на визы для россиян 03.07.2023, 18:270 День любви, семьи и верности отпразднуют в усадьбе Софьи Ковалевской 03.07.2023, 18:230 Студенты прошли фольклорную практику в Полистовском заповеднике 03.07.2023, 18:150 Областной фольклорный фестиваль «Знак русского» пройдет в Усвятском районе 8 июля
03.07.2023, 18:140 Реконструкцию Троицкого моста по нацпроекту в Пскове завершили досрочно 03.07.2023, 18:000 Актера из сериала «Король и Шут» осудили за драку с полицейским 03.07.2023, 17:561 Опрос ПЛН-ТВ: Уверены ли псковичи в завтрашнем дне? 03.07.2023, 17:561 Перевозки пассажиров на Октябрьской железной дороге в первом полугодии выросли почти на 6%
03.07.2023, 17:550 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 3 июля 03.07.2023, 17:500 Люминесцентные лампы в Псковской областной больнице меняют на светодиодные 03.07.2023, 17:441 Рейтингомер: замена на выборах, уход в неизвестность и экскурсия для помощника президента 03.07.2023, 17:400 Новая автоцистерна поступила на вооружение Псковского противопожарного лесного центра
03.07.2023, 17:380 Труп собаки нашли в мусорном контейнере в Пскове 03.07.2023, 17:340 За основной период сдачи ЕГЭ школьники из Псковской области получили 26 максимальных результатов 03.07.2023, 17:330 Умер трехкратный чемпион мира по самбо Николай Баранов 03.07.2023, 17:310 Участок улицы Николая Васильева закроют для движения в Пскове с 5 июля
03.07.2023, 17:280 Псковичка стала чемпионкой России по пилонному спорту 03.07.2023, 17:230 Пьяный пскович ехал по улице Юбилейной и попался полицейским 03.07.2023, 17:170 Парковку транспорта просят ограничить в Великих Луках для уборки территорий 03.07.2023, 17:160 Более 2000 участников собрал фестиваль «Довмонт Псковский»
03.07.2023, 17:120 Сотрудница почты в Пскове открыла банковский счет на клиента без его согласия 03.07.2023, 17:071 Кинохиты Южной Кореи покажут на «Западных воротах» в Пскове 03.07.2023, 17:020 Большинство респондентов ПЛН уже несколько лет не чувствуют уверенности в завтрашнем дне 03.07.2023, 17:000 Две гдовички унизили своих соседок и попали под суд
03.07.2023, 16:590 Две псковские школьницы стали дипломантами международного творческого конкурса 03.07.2023, 16:571 Житель Пскова может сесть в тюрьму за хранение спирта на миллион рублей 03.07.2023, 16:480 Ограничение движения на участке улицы Кузнецкой в Пскове продлевают до 20 июля 03.07.2023, 16:470 Проекты по созданию экопространства в Корытовском лесопарке разработали в псковском «Кванториуме»
03.07.2023, 16:420 Выплаты более чем на 42 тысячи псковских детей перечислят 3 июля 03.07.2023, 16:330 Михаил Ведерников — сотрудникам Госавтоинспекции: Вы честно выполняете профессиональный долг 03.07.2023, 16:260 Названы лауреаты конкурса «Живое пушкинское слово» 03.07.2023, 16:150 Владимир Кузь: Работа по устройству тротуаров на псковских дорогах ведется активно
03.07.2023, 16:110 Режиссёра Александра Митту экстренно госпитализировали 03.07.2023, 16:080 81-летняя россиянка пыталась нанять киллера, чтобы убить участкового 03.07.2023, 16:061 Систему оповещения населения в чрезвычайных ситуациях проверят в Пскове 5 июля 03.07.2023, 16:000 Первые поправки в областной бюджет 2023 года рассмотрит Собрание депутатов
03.07.2023, 15:541 Такси для вторсырья 03.07.2023, 15:460 «Постскриптум»: Политическая социология в России, стажеры вместо врачей и массовое отравление в псковском лагере. ВИДЕО 03.07.2023, 15:450 Использование фейерверков запретили в Псковской области с 3 июля 03.07.2023, 15:370 Три человека погибли в ДТП на дорогах Псковской области за прошедшую неделю
03.07.2023, 15:212 За два дня уложат асфальт на Октябрьском проспекте в Пскове – Борис Елкин 03.07.2023, 15:130 Пригласительные на церемонию открытия кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове выдадут 4 июля 03.07.2023, 15:080 Кандидат от партии «Родина» отнес документы для регистрации кандидатом на выборах губернатора Псковской области 03.07.2023, 14:580 Молодой офтальмолог о работе в куньинской больнице и стимуле быть врачом
03.07.2023, 14:440 Восемь единиц оружия изъяли у жителей Псковской области за неделю 03.07.2023, 14:321 «ГорДозор»: Чем опасны ливни? ВИДЕО 03.07.2023, 14:162 Петр Алексеенко подал документы для регистрации кандидатом на губернаторских выборах 03.07.2023, 14:150 Когда прекратятся ливни в Псковской области, рассказала синоптик
03.07.2023, 14:020 Псковичи завоевали медали в соревнованиях по вольтижировке в Петербурге 03.07.2023, 13:480 Прямые авиарейсы между Псковом и Минском запустят с 19 июля 03.07.2023, 13:370 «Семейные ценности»: «Tinder-сюрприз». Опасности онлайн-знакомств. ВИДЕО 03.07.2023, 13:270 Неделя семьи, любви и верности пройдет в Псковской области
03.07.2023, 13:212 Минтруд подготовил законопроект об увеличении МРОТ с 2024 года на 18,5% 03.07.2023, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 03.07.2023, 12:590 Протокол на нетрезвых водителей с 1 июля будут оформлять по-новому 03.07.2023, 12:540 Пьяная гдовичка избила знакомую ножкой от стула
03.07.2023, 12:470 Медведи напали на грибника и пастуха в российском регионе 03.07.2023, 12:440 Часть стены Окольного города передали РПЦ на основе заявления Псковской епархии 03.07.2023, 12:330 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Чем опасны ливни? 03.07.2023, 12:320 Народный музей «Знамя Победы» создадут в Псковской области
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru