Общество

Спектакль «Маленький принц» поставят под куполом Псковского планетария

Автономная некоммерческая организация «Время творить» получила 1,3 млн рублей на совместный проект Детской школы искусств и Псковского планетария «Маленький принц». Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава города Борис Елкин.

Изображение: Борис Елкин | Telegram

Она стала победителем грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив

«Это будет детский спектакль по одноименному рассказу Антуана де Сент-Экзюпери. Актерами станут ученики театрального отделения ДШИ, а объемной декорацией — купол планетария. Специально для постановки будут созданы уникальные авторские куклы и эксклюзивная музыка», – отметил Борис Елкин.

Спектакль смогут увидеть все дети Псковской области.