Общество

Подать документы в вуз выпускники школ Псковской области могут через портал госуслуг

Подать документы в университеты можно лично, по почте, через информсистемы вузов и через суперсервис «Поступление в вуз онлайн», который развивается по нацпроекту «Цифровая экономика». Им воспользовались 126 тысяч человек, подав более 400 тысяч заявлений, сообщает портал Объясняем.рф.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко уточнил, что сервис безопасен и имеет высокую скорость обработки данных. К нему подключено более 1 тысячи учебных заведений. Благодаря формированию цифрового профиля абитуриенту не нужно вручную вводить данные. Подача заявления занимает от 1,5 до 5 минут.

Как отправить документы в вуз:

заполнить заявление на портале, понадобится только подтверждённая учётная запись на «Госуслугах»;

указать образование и выбрать до пяти вузов;

добавить результаты ЕГЭ и (при наличии) индивидуальные достижения;

при необходимости выбрать дополнительные экзамены;

загрузить целевой договор, если учёба будет по квоте;

проверить данные аттестата.

«Ответ от университетов вы точно не пропустите — он придёт в личный кабинет», – пояснили на портале Объясняем.рф.

Вопросы о поступлении можно также задать в едином круглосуточном контакт-центре «Приём в вуз» по телефону 8 (800) 100-20-17.