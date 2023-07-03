Общество

Сергей Вострецов: Деятельность ЧВК необходимо регулировать законом

В России не должно быть ни частных, ни региональных армий. Такое мнение высказал лидер СОЦПРОФ и политик Сергей Вострецов в Telegram-канале.

«Тем более финансируемых за бюджетный счет. Это, конечно, недопустимо и, надеюсь, выводы будут сделаны и не только выводы, но и предприняты конкретные меры», - отметил он.

По мнению лидера СОЦПРОФ, деятельность ЧВК необходимо регулировать законом.

«Они должны быть, но не в границах государства, только за рубежом. Остальные имеющиеся региональные подразделения должны войти в регулярные воинские формирования и, желательно, без национального окраса. Только федеральное подчинение! Если регион богатый, может дополнительно позволить себе муниципальную полицию или добровольческие дружины, но без бюджетного федерального финансирования и без огнестрельного оружия! Только так государство может обезопасить себя. Если в приграничных районах нужно усиление, то нужно нанимать контрактников в систему вооружённых сил или в нацгвардию на конкретный срок службы, например, на 3-5 лет с возможностью продления контракта. И обязательно только отслуживших срочную службу», - заявил Сергей Вострецов.