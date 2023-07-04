Общество

Достижения в сфере реставрации обсудят на форуме в Пскове

Третий межрегиональный форум «Объекты всемирного наследия: достижения и опыт регионов» пройдет в Пскове 6 и 7 июня. Участие в мероприятии планируют принять около 70 специалистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославской, Новгородской, Архангельской, Нижегородской, Псковской областей и Республики Карелия, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

В рамках форума будет организована работа четырех секций: «Сохранение объектов всемирного наследия на национальном уровне», «Аспекты развития внутреннего туризма в современных условиях», «Традиционные ценности как основа образовательных процессов», «Продвижение памятников истории и культуры в информационном пространстве».

Специалисты также примут участие в заседании круглого стола «Природно-культурные ландшафты объектов всемирного наследия и вопросы их сохранения».

На форуме участники обменяются опытом в сохранении объектов культурного наследия, обсудят достижения в сфере реставрации, туризма и популяризации объектов всемирного наследия.

Отметим, что форум проходит при поддержке Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, управления Минкульта России по СЗФО, правительства Псковской области, регионального комитета по охране объектов культурного наследия, Национального комитета, Псковской епархии, ряда федеральных общественных, культурных и образовательных организаций.