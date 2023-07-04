Общество

Родных прошедшего две войны красноармейца ищут в Псковской области

Родственников Александра Иванова 1909 года рождения ищут в Псковской области через телепроект «Жди меня», его отчество - Мартынович. Об этом сообщается в группе телешоу в социальной сети «ВКонтакте».

Заявку на поиск на сайте телепроекта оставил сын Виктор.

Он указал, что отец участвовал в советско-финской войне, в Великой Отечественной войне, имел награды и ранения, воевал под Ленинградом, Кенигсбергом, на Белорусском фронте, был демобилизован в 1946-1947 году. В Калининградскую область переехал в 1955 году. Умер в 1966 году.

«По воспоминаниям, у отца было два брата и сестра, одного из братьев звали Николай. Примерно в 1963 году приезжала папина племянница Галина из эстонского города Кохтла-Ярве», - указал заявитель.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о разыскиваемых, просят оставить отклик на сайте телепрограммы. Заявку можно найти по номеру №1789487, кликнув по кнопке «Я владею информацией о данном человеке».