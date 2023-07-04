Общество

Псковичам напомнили порядок действий в случае пожара

Даже при строгом соблюдении всех мер предосторожности может произойти возгорание. В связи с этим в ГУ МЧС России по Псковской области напомнили порядок действий на случай, если пожар все-таки произойдет.

«Помните, что основными опасными факторами пожара являются тепловое излучение, высокая температура, отравляющее действие дыма (продуктов сгорания: окиси углерода и др.) и снижение видимости при задымлении. При обнаружении возгорания реагируйте на пожар быстро, используя все доступные способы для тушения огня (песок, воду, огнетушители и прочее)», - рекомендовали в ведомстве.

При эвакуации горящие помещения и задымленные места следует проходить быстро, задержав дыхание, защитив нос и рот влажной плотной тканью. В сильно задымленном помещении нужно двигаться ползком или пригнувшись – в прилегающем к полу пространстве чистый воздух сохраняется дольше.

«Отыскивая пострадавших, окликните их. Если на человеке загорелась одежда, помогите сбросить ее либо набросьте на горящего любое покрывало и плотно прижмите. Если доступ воздуха ограничен, горение быстро прекратится. Не давайте человеку с горящей одеждой бежать», - отметили в МЧС.

Если пожар случился в жилом помещении необходимо:

сообщить о пожаре по телефону «01», «101» или «112». При этом точно указать адрес происшествия, при возможности, путь, по которому пожарным будет удобнее и быстрее добраться до места; свое имя, фамилию и телефон;

принять меры по спасению людей и имущества;

отключить электроавтоматы (в квартире – на щитке на лестничной площадке);

закрыть окна и форточки;

до прибытия пожарной охраны постараться организовать тушение пожара подручными средствами;

при сильном задымлении – немедленно покинуть помещение, прикрыв за собой дверь;

если справиться с огнём не удается, покинуть место и ждать пожарных (при выходе необходимо защитить глаза и органы дыхания от дыма респиратором, ватно-марлевой повязкой, смоченными водой куском ткани или полотенцем).

Недопустимо:

бороться с огнем самостоятельно, не вызвав пожарных;

гасить водой воспламенившиеся электроприборы, не отключив от электросети (иначе можно получить удар током);

открывать окна и двери, чтобы выпустить дым (горение усилится из-за притока воздуха);

пользоваться лифтом (можно застрять и задохнуться);

пытаться выйти через задымленный коридор или лестницу (дым токсичен, горячий воздух может обжечь легкие);

опускаться по водосточным трубам и стоякам с помощью простыней и веревок (падение почти всегда неизбежно);

прыгать из окна (выше третьего этажа – каждый второй прыжок смертелен).

Для предотвращения пожара или снижения его пагубных последствий необходимо: