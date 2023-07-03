Общество

День отдыха от праздников отмечают 4 июля

День отдыха от праздников отмечают 4 июля. Неизвестно точно, кто и когда придумал этот праздник. Считается, что «основателями» дня являются жители Великобритании.

По одной из версий, именно работники лондонской компании по организации праздников в начале 1990-х годов впервые отметили его в виде шутливого флешмоба, чтобы отдохнуть от своей профессиональной деятельности. Таким образом они решили устроить себе выходной и отдохнуть от «повседневных праздничных забот». Такой праздник «ничегонеделания», когда все могут насладиться бездельем, очень пришелся по душе его организаторам, и традицию решено было продолжить и в следующие годы, пишет calend.ru.

В 2000-х годах, благодаря Интернету, традиция празднования Дня отдыха от праздников распространилась и на другие страны мира. Особенно популярной она стала в сфере работников шоу-бизнеса, актеров, телеведущих, аниматоров, циркачей и прочих специалистов, чей повседневный труд связан и индустрией развлечений.

Чтобы отметить этот день, предлагается просто остаться дома, отключить средства связи, не включать телевизор, радио или Интернет, наслаждаться тишиной или компанией семьи и друзей. Можно отключить будильник и пробыть в кровати или на диване целый день, читая книгу или журнал. Главное – «выпасть из праздничной реальности» – ведь основной посыл праздника состоит в релаксации через спокойствие и тишину.