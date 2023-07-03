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Общество

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с депутатом Натальей Юрченко

04.07.2023 12:03|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии — депутат Псковской городской Думы, директор директор филиала ВГТРК «ГТРК "Псков"» Наталья Юрченко.

Ведущая Любовь Кузнецова поговорит с ней о том, как решаются насущные вопросы жителей Среднего Завеличья. Какой прок от депутатских выездов на округ? Когда демонтируют аварийные железобетонные конструкции рядом с домом №15 на улице Народной? Насколько безопасна схема организации движения на территории 8-го округа? Как победить борщевик?

Присоединяйтесь к обсуждению по телефону: 56-73-72.

Теги: #гайд-парк #ПЛН FM
Источник: Псковская Лента Новостей
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