Общество

Какие продукты губят поджелудочную железу, объяснила эндокринолог

Врач-эндокринолог Екатерина Янг в своём Telegram-канале советует не исключать полностью жиры из рациона питания, даже если есть проблемы с работой поджелудочной железы, иначе в организме может возникнуть дефицит жирорастворимых витаминов Д, А, Е и К.

Допустимо употреблять не только растительное масло (оливковое, подсолнечное, авокадо, кокосовое), но и животное (сливочное, топлёное), пишет RuNews24.

«При наличии сложностей с перевариванием, обратитесь к врачу для подбора терапии ферментными препаратами», - пояснила она.

Но есть продукты, которые губительно сказываются на поджелудочной. Врач советует отказаться от выпечки из белой муки, дрожжевого хлеба, сосисок, колбасы, продуктов, где содержатся пищевые красители и ароматизаторы, а также от жареных блюд, сладкой газировки и алкоголя. Фрукты лучше заменить на ягоды.

Если есть инсулинорезистентность, нужно отдать предпочтение трёхразовому питанию без перекусов, уточнила врач.