Общество

МВД утвердило порядок ограничения права военнообязанных управлять ТС за неявку в военкомат

МВД России утвердило порядок ограничения права управления транспортным средством тем, кто имеет ограничения в едином реестре воинского учета в связи с неявкой по повестке в военкомат. Об этом говорится в соответствующем приказе ведомства.

«При поступлении сформированного в едином реестре сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете, решения о принятии временных мер, направленных на обеспечение явки по повестке военного комиссариата, в виде ограничения на пользование гражданином правом на управление транспортными средствами право на управление транспортными средствами в отношении физического лица ограничивается», - сказано в документе.

В приказе отмечается, что в течение суток с момента поступления решения о принятии временных мер в территориальный орган МВД информация об ограничении права на управление транспортным средством поступает в федеральную информационную систему Госавтоинспекции, пишет ТАСС. «При поступлении сформированного в реестре воинского учета решения об отмене временных мер, направленных на обеспечение явки по повестке военного комиссариата, в виде ограничения на пользование гражданином правом на управление транспортными средствами ограничение такого права в отношении физического лица снимаются», - говорится в приказе.

Президент России Владимир Путин в апреле подписал закон, предусматривающий создание единого реестра воинского учета. Документ разрешает оповещать военнообязанных о призыве с помощью электронных повесток, а также вводит некоторые ограничения для граждан, которые получили повестку, но не пришли в военкомат. В частности, как следует из закона, вводятся временные ограничения за неявку военнообязанных в военкомат без уважительной причины спустя 20 дней со дня вручения повестки. Так, им могут запретить регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, регистрировать транспортные средства и недвижимость, ограничить право на управление транспортным средством, отказать в выдаче кредита.

При этом субъекты РФ смогут вводить дополнительные меры - ограничение выплат, льгот и других мер поддержки. Решение о применении таких мер может быть обжаловано в судебном и досудебном порядке.