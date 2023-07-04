Общество

Допускать к медицинским данным пациента предлагают только лечащего врача

В Госдуму внесли законопроект, который защищает медицинские данные пациентов. В частности, глава фракции «Новые люди» Алексей Нечаев и его первый заместитель, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предлагают разрешить доступ к медкарте пациента только лечащему врачу. Документ опубликован во вторник в думской базе данных.

При этом порядок предоставления данных лечащему врачу установит Минздрав РФ.

Как отметили во фракции, так пациенты смогут защититься от злоупотребления правом медицинских организаций получать и использовать сведения, содержащие врачебную тайну пациента, пишет RuNews24.