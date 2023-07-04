Общество

«Кузница»: Изобрели на свою голову – как остановить борщевик? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Кузница», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 4 июля. Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы. Мимо них нельзя пройти, их нельзя не заметить, ведь они касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

Одной из актуальных тем в Псковской области на протяжении многих лет остается борьба с борщевиком Сосновского. Люди негодуют, политики и чиновники спорят, контрольные органы штрафуют. Ответственные землевладельцы с ним борются, тратят средства, время и силы, а безответственные плевать хотели. От этого площади зарастания сорным и опасным растением не только не уменьшаются, но и стремительно увеличиваются. И так во многих регионах нашей страны. Мало кто уже сомневается, что нужна государственная программа и теперь уже колоссальные вложения средств. И хороший вопрос: как уничтожать борщевик? Травить химией? Постоянным скашиванием? А, может быть, зайти с другой стороны и начать обрабатывать больше земли? А как сделать так, чтобы земля была более востребована? Или нещадно штрафовать нынешних землевладельцев? В одном из микрорайонов Пскова какой-то «кулибин» на зонтики борщевика начал одевать полиэтиленовые пакеты - видимо, решил в прямом смысле слова задушить вредоносное растение. Может, это новый метод? И можно ли вернуть борщевику его первоначальное сельскохозяйственное предназначение? Эти и многие другие вопросы ведущая Любовь Кузнецова обсудила вместе с экспертами.