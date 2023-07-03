Общество

Первую обработку от борщевика выполнили в Пскове

Первую обработку от борщевика выполнили в Пскове. Об этом сообщила заместитель начальника УГХ администрации города Татьяна Алексеева в программе «Кузница» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«По состоянию на текущую дату первая обработка - и химическая, и скос - уже выполнены. Подрядная организация уже в ближайшее время приступит к повторным скосам на отдельных территориях. Когда истечет срок действия химических препаратов, будет проведена повторная обработка», - сказала она.

Подрядчику предстоит двукратно обработать более ста гектаров площадей в городе. Сумма контракта составила более 3 млн рублей. Используются химические и механические методы, иногда комбинированный.

Как уточнила Татьяна Алексеева, химический метод не может использоваться вблизи водных объектов, объектов массового посещения и детских площадок. В таком случае мерой уничтожения сорняка является скос.