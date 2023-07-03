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Общество

Правительство рассмотрит предложение обложить акцизом весь этиловый спирт

04.07.2023 14:58|ПсковКомментариев: 0

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал, что кабмин рассмотрит предложение Совфеда обложить акцизом весь производящийся в РФ этиловый спирт, а также предусмотреть субсидии для уплаты акциза на спирт для медучреждений.

Соответствующее предложение в ходе встречи с главой правительства озвучила спикер СФ Валентина Матвиенко. По ее мнению, эта мера позволит бороться с нелегальной спиртосодержащей продукцией, а бюджетные средства будут использоваться более эффективно, пишет РИА Новости.

«То, что касается деталей, связанных, в том числе, с предложениями Минфину по акцизам и всему остальному - такие поручения будут даны. Мы обязательно рассмотрим на правительстве, что здесь можно еще сделать», - сказал Мишустин.

Источник: Псковская Лента Новостей
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