Общество

Правительство рассмотрит предложение обложить акцизом весь этиловый спирт

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал, что кабмин рассмотрит предложение Совфеда обложить акцизом весь производящийся в РФ этиловый спирт, а также предусмотреть субсидии для уплаты акциза на спирт для медучреждений.

Соответствующее предложение в ходе встречи с главой правительства озвучила спикер СФ Валентина Матвиенко. По ее мнению, эта мера позволит бороться с нелегальной спиртосодержащей продукцией, а бюджетные средства будут использоваться более эффективно, пишет РИА Новости.

«То, что касается деталей, связанных, в том числе, с предложениями Минфину по акцизам и всему остальному - такие поручения будут даны. Мы обязательно рассмотрим на правительстве, что здесь можно еще сделать», - сказал Мишустин.