Общество

Швейные машинки передали псковскому общественному движению «Золотые руки ангела»

Швейные машинки передали региональному отделению общественного движения «Золотые руки ангела» – волонтёрам, которые шьют вещи для участников СВО. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram

«Лично знаком с этими неравнодушными и талантливыми мастерами, которые в свободное от работы время шьют тактические носилки, стропы, подсумки и аптечки для бойцов», – рассказал Михаил Ведерников.

Также швейные машинки отправились в Остров. Здесь для участников СВО шьют термобельё, тёплые флисовые толстовки, шапки и балаклавы.

«Весной, когда приезжал туда, волонтёры отметили, что с новым оборудованием их работа пойдёт намного быстрее. Уверен, теперь так и будет! Спасибо неравнодушным мастерам за такую важную и нужную работу!» – добавил губернатор.