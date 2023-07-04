Общество

Мишустин поддержал законопроект рабочей группы по СВО о порядке страхования добровольцев спецоперации

Глава правительства поддержал законопроект рабочей группы по СВО о порядке страхования добровольцев спецоперации. С соответствующей просьбой к Михаилу Мишустину обратился первый вице-спикер Совфеда, секретарь Генсовета «Единой России», глава рабочей группы Андрей Турчак. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия».

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

В ноябре прошлого года Госдума предусмотрела обязательное госстрахование добровольцев, принимающих участие в СВО, однако при принятии закона не был прописан механизм реализации нормы, поэтому добровольцы оказались в неравных условиях с контрактниками и мобилизованными, отметил Андрей Турчак.

«Сейчас они получают только выплаты, предусмотренные указом президента, при этом лишены выплат, положенных по закону об обязательном страховании жизни и здоровья военнослужащих. Мы подготовили законопроект, устраняющий эту несправедливость. Он устанавливает основания, условия, суммы, порядок страхования добровольцев. Аналогично мерам, которые действуют для военнослужащих. Как неоднократно подчёркивал наш президент, в окопе все равны. Поэтому просим поддержать наш законопроект и дать соответствующее поручение правительству о подготовке положительного заключения», - сказал он.

В свою очередь Михаил Мишустин заметил, что отзыв правительства на инициативу подготовят в ближайшее время.

«Абсолютно поддерживаю ваше предложение. Защитники и их близкие должны получать всю возможную помощь, в том числе в части государственного личного страхования добровольцев. Эти ребята плечом к плечу, как и действующие подразделения, сегодня защищают Родину. И, значит, на них должны распространяться все социальные гарантии, среди которых и выплаты по страховым случаям. Все знают, что до 1 июля добровольческие формирования должны были подписать контракты с Минобороны для придания им соответствующего юридического правового статуса. И они будут защищены таким же пакетом страховых гарантий, как военнослужащие. Такое поручение будет дано. Подготовим отзыв правительства в ближайшее время», - сказал Михаил Мишустин.

Ранее инициативу о порядке страхования добровольцев СВО, чтобы они могли наравне со всеми получать выплаты при ранении, а их близкие - в случае гибели родственника на фронте, обсудили Андрей Турчак и председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева на первом заседании рабочей группы набсовета фонда.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» 3 апреля 2023 года. Филиалы фонда открылись во всех регионах РФ 30 и 31 мая и приступили к работе 1 июня. Наблюдательный совет фонда возглавил первый замруководителя администрации Президента Сергей Кириенко.

Рабочая группа по вопросам СВО создана по распоряжению президента. Её возглавил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. В состав группы вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты.

Рабочая группа осуществляет постоянный мониторинг обеспечения мобилизованных граждан, получения ими и членами их семей положенных выплат, мер поддержки, а также ряда других вопросов, связанных с СВО. Также в задачи группы входит участие в информационной и разъяснительной работе по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, анализ состояния работы по патриотическому воспитанию молодёжи и подготовка предложений по вопросам производства продукции, необходимой для удовлетворения потребностей всех видов войск и воинских формирований.