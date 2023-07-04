Общество

Умер актер из фильма «Операция «Ы»

В возрасте 89 лет скончался один из легендарных советских актеров Владимир Приходько. Он снялся более чем в пятидесяти фильмах, многие из которых входят в золотой фонд отечественного кинематографа.

Кадр из фильма «Вам и не снилось»

Сообщение о смерти артиста опубликовал портал kino-tear.ru, сообщает «Российская газета».

Причина не названа, указано, что актер умер еще 10 июня, но известно об этом стало только сейчас.

Владимир Приходько родом из Харьковской области Украины, отучился в кулинарной школе, работал на заводе, профессионально занимался футболом, но в 25 лет получил травму и неожиданно для себя записался в театральную студию. А в 1961-м году, получив специальность актера, отправился в Москву.

Первой картиной в его фильмографии стала лента «Оптимистическая трагедия». В 1965-м он сыграл пятнадцатисуточника в бессмертной комедии «Операция "Ы" и другие приключения Шурика», в этом же году начал сниматься в масштабной экранизации «Войны и мира», ему досталась роль солдата-запевалы. В «Джентльменах удачи» он был в образе водителя, в «Трактире на Пятницкой» исполнил роль Митрича. Также актер снимался в фильмах «Рожденная революцией», «Возвращение Будулая», «Первая конная», «Вам и не снилось», «И снова Анискин». Также актер появился в нескольких выпусках «Ералаша» и «Фитиля». В 1989 году Владимир Приходько снялся в драме «Закон». Это была его последняя киноработа. В 1990 году артист вернулся на Украину в родительский дом.