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Общество

В России создали капсулы для доставки пробиотиков в организм человека

04.07.2023 17:52|ПсковКомментариев: 0

Ученые Мордовского государственного университета имени Н. П. Огарева разработали способ получения капсул, доставляющих лекарственные препараты в нужный отдел ЖКТ, сохраняя и высвобождая их с определенной скоростью.

На сегодняшний день остро стоит проблема доставки пробиотиков до «места назначения», поскольку при прохождении через кислую среду желудка часть из них может погибнуть. Решить данную ситуацию позволяет заключение пробиотиков в капсулы. Таким образом, попадая в кишечник, микроорганизмы высвобождаются из оболочки в полном объеме и препарат действует эффективнее.

«Капсулы содержат компоненты как полисахаридной природы — бактериальная целлюлоза, альгинат, хитозан, так и белковой — желатин. Соотношением компонентов можно варьировать, что позволит осуществлять направленную доставку лекарственного вещества. На этапе исследования мы моделировали прохождение капсулы через ЖКТ. Предположительно 2-4 часа капсула находится в желудке, а только потом переходит в кишечник, где уже происходит постепенное высвобождение лекарственного вещества», — цитирует кандидата биологических наук, преподаватель кафедры биотехнологии, биохимии и биоинженерии Наталья Назарова «Газета.Ru».

По словам ректора вуза Дмитрия Глушко, данная разработка позволяет расширить ассортимент капсул.

«Сейчас не имеется известных прямых аналогов данного исследования, а косвенные имеют ряд недостатков — неустойчивость в кислой среде, чувствительность к присутствию в среде хелатирующих агентов, нарушающих целостность оболочки, отсутствие контролируемого высвобождения вещества, что доказывает перспективность и значимость проекта исследователей нашего университета», — отметил Дмитрий Глушко.

Чаще всего подобные лекарства назначают при ААД — антибиотик-ассоциированной диарее. Пациенты, принимающие в стационарах инъекционные формы антибиотиков, почти всегда страдают от нарушения баланса флоры. Это выражается болью, вздутием, сильной диареей, кишечник выходит из строя, и принимаемая пища почти не всасывается. Но если врач с первого дня лечения прописывает препарат, то неприятные симптомы не появляются. Пробиотики же можно принимать при лечении антибиотиками в виде таблеток.

Теги: #ученые
Источник: Псковская Лента Новостей
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