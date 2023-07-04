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Общество

Пьяная незнакомка зашла в квартиру к молодой паре, забывшей закрыть входную дверь на ночь

04.07.2023 17:24|ПсковКомментариев: 0

В Новосибирске пьяная и босая незнакомка разбудила пару ночным вторжением.

Этой историей поделилась хозяйка квартиры в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте», сообщает «Российская газета».

Как рассказала автор сообщения, сегодня около 3:00 неизвестная девушка в состоянии алкогольного опьянения проникла к ней в дом, сходила в туалет и легла в кровать, в которой спала хозяйка жилья вместе со своим молодым человеком.

«Я проснулась и не поняла, что произошло, думала сон», — прокомментировала произошедшее девушка. Хозяйка квартиры пояснила, что все случилось из-за незапертой на ночь входной двери.

На незваной гостье, которая представилась Лерой, были надеты только шорты и футболка. Молодые люди выгнали ее из квартиры, но следующие полчаса девушка требовала вернуть ей какие-то вещи и пыталась открыть теперь уже закрытую дверь.

Позже комментарий под постом оставила виновница происшествия. Она объяснила свое поведение сильным опьянением и попросила прощения у пострадавших.

Источник: Псковская Лента Новостей
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