Общество

Лучших кинологов определили в УФСИН России по Псковской области

Ежегодные соревнования специалистов-кинологов со служебными собаками на первенство УФСИН России по Псковской области прошли на базе ИК-6 и объединили команды из всех учреждений уголовно-исполнительной системы области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Программа мероприятия включала в себя отработку практических навыков по разным направлениям кинологической службы. За время соревнований участники пробовали свои силы в таких испытаниях как: выборка вещи и человека, обыск объекта с фигурантом и запаховыми предметами, обыск транспортного средства, преодоление полосы препятствий, следовая работа.

По итогам соревнований победу в командном зачете одержалаИК-6 (Сосновый Бор), второе место у представителей ИК-2 (Крюки), третье – отдел по конвоированию (Псков).

В личном первенстве среди специалистов-кинологов места распределились следующим образом: первая ступень пьедестала почета - Андрей Федотов со служебной собакой Виконта (ИК-6). Он подтвердил звание сильнейшего повторно, являясь победителем соревнование сезона 2022. На второй ступени расположился Алексей Семенов со служебной собакой Еранис (ИК-2), на третьей – Николай Брык с четвероногим напарником по службе Изма (отдел по конвоированию).

Все победители отмечены дипломами и кубками. Также в честь профессионального праздника за отличие в службе сотрудникам кинологических подразделений вручены благодарности начальника УФСИН России по Псковской области. Заслуженные награды участники соревнований получили из рук заместителя начальника пенитенциарного ведомства Дениса Красносельского.