Общество

Появление хорошего урожая может предсказать сегодня народный календарь

Евсеев день отмечается согласно народному календарю сегодня, 5 июля.

Епископ Самосатский Евсевий, чья память чтится в этот день, жил в IV веке. Он прославился как защитник православного исповедания, утвержденного на первом Вселенском соборе в Никее. За это он терпел преследования, в том числе от императора Констанция. Однажды правитель узнал, что у Евсевия хранится некий акт, подписанный на соборе, и приказал его отдать. Епископ сказал, что скорей позволит отсечь себе обе руки, чем сделает это, сообщает calend.ru.

После Констанция на престол взошел Юлиан Отступник, и для христиан начались еще более трудные времена — начались открытые гонения. Но и в это время Евсевий не прекратил свою деятельность: в одежде воина он прошел через всю Сирию, Финикию и Палестину, обращая людей в православие. В это время он обучал священников для пустующих церквей, рукополагал епископов.

Когда Юлиан Отступник умер, императором стал благочестивый Иовиан, в правление которого гонения приостановились. В это время Евсевий дал совет архиепископу Мелетию созвать Поместный собор в Антиохии, который подтвердил православное вероучение, принятое на Вселенском соборе.

Погиб Евсевий от рук женщины — жительницы города Долихины. Она сбросила с крыши черепицу, которая пробила святителю голову. Умирая, епископ просил окружавших его людей не причинять преступнице зла.

На Руси на Евсевия примечали приметы погоды. Если шел дождь — это предвещало хороший урожай хлеба. Об этом же свидетельствовал и месяц, мерцающий вечером на небе. Тёмные облака низко плывут — к дождю. Туман над берегом — к сырой погоде. В полдень появилась радуга — к ненастной погоде. Вечером роса выпала — завтра будет хорошая погода. Жара — начало зимы будет суровое, морозное. Куры купаются в пыли — к осадкам. Много комаров — к теплу.