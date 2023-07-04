Общество

Российские ученые сделают умные гаджеты на тканевой основе

Специалисты из Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина разработали инновационную технологию нанесения токопроводящих покрытий на текстильные материалы.

Изобретение может стать основой для создания «умных» электронных устройств, встроенных в одежду, обувь, сумки и другие подобные изделия. В отличие от зарубежных аналогов разработка не требует прокладки проводов внутри ткани, сообщают «Известия».

В основе покрытия — углеродные нанотрубки, которые придают покрытию свойства прочности и электропроводности. Ученые разработали портативное устройство, которое напыляет материал на ткань потоком «холодной» плазмы.

Технология дает возможность наносить материал разной плотности, с разным количеством слоев и с добавлением различных добавок. Многообразие вариантов позволяет получить покрытия материалы с программируемыми свойствами.

«Благодаря высокой электропроводности полученные покрытия могут быть востребованы в самых разнообразных сферах. Одно из интересных направлений — это нанесение на ткани электрических схем и внедрение в ее структуру электронных компонентов. В конечном итоге, можно создать микрокомпьютеры на текстильной основе», — рассказал автор разработки, преподаватель кафедры «Технология художественной обработки материалов» Института мехатроники и робототехники РГУ Марк Федоров.

Важное направление развития технологии — создание тканей с экранирующими свойствами. Они могу защищать от радиочастотного излучения и электромагнитных полей. Во время военных действий с их помощью можно замаскировать штаб и военную технику, — уточнил ученый.