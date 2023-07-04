Общество

Российский подросток попал в реанимацию после укуса ядовитого паука-каракурта

Тринадцатилетний мальчик оказался в реанимационном отделении больницы Волгограда после укуса паука-каракурта.

13-летнего мальчика из Волжского каракурт укусил за колено, когда он помогал бабушке в огороде. Сначала подростка отправили в городскую больницу, а затем в Центр острых отравлений областной клиники, сообщает РИА Новости со ссылкой на комитет здравоохранения Волгоградской области.

«Госпитализирован в реанимационное отделение, после проведенной терапии состояние с положительной динамикой, средней степени тяжести, переведён в детское отделение острых отравлений, продолжена терапия», - говорится в сообщении комитета.

Каракурт или степной паук – вид пауков из рода черных вдов. Чаще всего пауки кусают в июле и августе, после укуса у человека возникает жгучая боль, через 15-20 минут она распространяется на другие части тела, затем появляются озноб и сильная боль в груди и конечностях. Отмечается, что возникает слабость, больной иногда даже не может двигаться, поднимается давление, пульс учащается, появляется тошнота и рвота. Через 8-10 часов после укуса возникает отечность, поднимается температура. Заболевание длится от трех до 10 дней, сообщили в комитете, смертельный исход наступает крайне редко - если пострадавший не обратился к медикам.