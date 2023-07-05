Общество

Россиянин из-за «мук совести» и бессонницы явился с повинной о краже сала

Житель Камчатки пришел с повинной в полицию, сообщив из-за мук совести, что в 2013 году проник в чужую квартиру и украл у ее хозяина верхнюю одежду и 3 кг сала.

В отношении мужчины утвердили обвинительное заключение по факту кражи с незаконным проникновением в жилище, сообщает РБК со ссылкой на прокуратуру Камчатского края.

В 2014 году, когда преступление не удалось раскрыть по горячим следам, расследование было приостановлено в связи с невозможностью установить обвиняемого. 2 июля 2023 года преступник обратился в Усть-Камчатский МО МВД и сообщил, что это он в 2013 году украл одежду и сало. Общий ущерб составил 26 тысяч рублей.

Мужчина в подробностях рассказал об обстоятельствах совершенного хищения и смог точно описать обстановку в квартире. Похищенным он распорядился по своему усмотрению: одежду обменял на алкоголь, сало съел. На вопрос следователя о том, почему он решил вдруг сознаться в содеянном, житель Камчатки ответил, что стал испытывать «сильные душевные переживания по поводу своего деяния и у него начались проблемы со сном».