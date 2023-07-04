Общество

День трудоголиков отмечается 5 июля

Люди, с головой поглощенные работой и готовые жертвовать многим ради своей профессии, отмечают свой праздник 5 июля. Это День трудоголиков (Workaholics Day).

Его могут считать своим «профессиональным» праздником люди, ставящие работу и карьеру выше семьи, друзей, любимых людей, предпочитающие «жить на работе», иногда забывая о самых простых человеческих радостях, сообщает calend.ru.

Под трудоголизмом понимают стремление человека чрезмерно трудиться, выходящее за рамки естественного трудолюбия. Данный термин применяют к людям, которые имеют болезненную психологическую «трудозависимость», которые воспринимают работу как единственное средство самореализации. Поэтому людей, проявляющих данное качество, называют трудоголиками. А трудоголик – это уже диагноз. Сам термин трудоголизм (англ. workaholic) появился в обиходе после публикации книги американского психолога Уэйна Эдварда Оутса «Исповедь трудоголика» в 1971 году.

Существует заблуждение, что трудоголик – исполнительный, безотказный, ответственный работник – это находка для начальника. Но важно помнить, что трудоголизм – это форма зависимости, а переработка, бессонные ночи и отказ от отдыха и выходных приводят к неврозам, невниманию, расстройству нервной системы и болезням. А работа перестает приносить пользу и удовлетворение.

Однако, ради справедливости, стоит сказать, что трудоголизм бывает созидательным. Ученый, композитор, художник, писатель, хирург, создатель собственного бизнеса и так далее как правило, полностью отдаются своему делу. Без подобной самоотдачи трудно создать что-то поистине великое. О таких людях говорят, что они нашли свое призвание. Но для таких людей их профессия – не выматывающий труд и каторга, а творчество и «любимое детище» (какой бы сложной работа не была).

Все же важно помнить, что баланс между работой и отдыхом необходим для физического и психического здоровья человека. Поэтому День трудоголика и был создан, чтобы повысить осведомленность общества об негативных последствиях трудоголизма, а самих трудоголиков побудить изменить образ жизни. Мотивом дня стали слова – человек работает, чтобы жить, а не наоборот.